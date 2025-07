Tradicional Festa de Sant’Ana iniciou programação

De 17 a 27 de julho, na Praça Anchieta, acontece a tradicional Festa de Sant’Ana, em homenagem à padroeira da cidade. Serão 11 dias de programação religiosa e cultural, reunindo a comunidade em momentos especiais de devoção, arte e confraternização.

Durante toda a festa, haverá Santa Missa diariamente, além de barracas com comidas típicas, bingo e um espaço de encontro para as famílias. Nos dias 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27 de julho, o público poderá aproveitar shows e atrações culturais ao vivo.

A abertura da programação cultural acontece no dia 18 de julho, a partir das 21h, com o Show de Daniela Báz – Tributo a Clara Nunes, uma belíssima homenagem à cultura brasileira. O espetáculo contará com participações especiais da Escola de Capoeira Educaginga (Mestre Binho), do músico Fernando de la Rua, da dançarina flamenca Yara Castro e do músico Guido Batucada, prometendo uma noite emocionante e cheia de energia.

E no dia 27 de julho, para encerrar com chave de ouro, acontece o tão esperado Show de Prêmios, com valiosos brindes e sorteios, reunindo toda a comunidade para uma tarde de confraternização e alegria!

A realização é da Paróquia de Sant’Ana de Itapeva, com o apoio da Secretaria da Cultura e Turismo e da Prefeitura de Itapeva.