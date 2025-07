Festa de Sant’Ana continua neste final de semana

Teve início no último final de semana, na Praça Anchieta, as atrações religiosas e culturais da tradicional Festa de Sant’Ana.

O evento registrou grande quantidade de participantes, que puderam aproveitar as diversas atrações disponíveis.

Neste fim de semana, a partir de sexta (25), as festividades são retomadas e no sábado, 26 de julho, é comemorado o dia da padroeira de Itapeva, Nossa Senhora de Sant’Ana.

No domingo, dia 27 de julho, para encerrar com chave de ouro, acontece o show de Prêmios, com valiosos brindes e sorteios, reunindo a comunidade para uma tarde de confraternização e alegria. Prestigie.