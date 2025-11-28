Mulher é morta a facadas em Itararé; ex confessou o crime e foi preso

Uma mulher de 26 foi morta a facadas na tarde desta quinta-feira (27) em Itararé. O suspeito é o ex-namorado, e o crime ocorreu na frente do filho da vítima. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos, e o homem, de 21 anos, foi preso e está na delegacia da cidade.

Ainda conforme apuração do g1, a vítima não quis casar com o ex-namorado e ele já havia afirmado que a mataria caso ela não aceitasse. Após o crime, cometido na frente do filho de 7 anos, há indícios de que o homem tirou uma foto da cena e enviou para um grupo da igreja por um aplicativo de mensagens.

A Guarda Civil Municipal encontrou o suspeito na casa da mãe dele. Segundo a corporação, ela relatou que o filho havia colocado uma camisa e pretendia se entregar. Ele foi preso, levado à delegacia de Itararé e confessou o crime aos guardas.

A Polícia Civil informou que a ocorrência está sendo registrada neste momento. A perícia esteve no local e os trabalhos seguem em andamento.

(Via portal g1)