NOVIDADE EM ITAPEVA: 1ª Feira de Livro será realizada para incentivar o hábito da leitura

A Secretaria de Educação de Itapeva convida a população para participar da 1ª Feira do Livro do município. A iniciativa acontece nos dias 24 e 25 de março (segunda e terça-feira), das 08 às 21h, no auditório da Escola Municipal Thereza Silveira Melo, na Vila São Miguel. A entrada é gratuita para todos.

Além da exposição de livros, também haverão apresentações culturais com contação de histórias, contos e performances artísticas. A Feira do Livro tem o objetivo de incentivar o hábito da leitura e promover a cultura para todos.