Empresas do Sudoeste Paulista e Alto Vale do Ribeira podem expor na Feira do Empreendedor 2025

Sebrae-SP abre inscrições para expositores; evento acontece de 15 a 18 de outubro em São Paulo

Empreendedores do Sudoeste Paulista têm uma excelente oportunidade de dar visibilidade aos seus negócios na Feira do Empreendedor 2025, promovida pelo Sebrae-SP entre os dias 15 e 18 de outubro, no São Paulo Expo. A expectativa é reunir mais de 120 mil visitantes em um dos maiores eventos de empreendedorismo da América Latina.

Gratuita para o público visitante, a feira visa fomentar o empreendedorismo com foco em geração de negócios, networking qualificado e promoção de produtos e serviços.

Empresas interessadas em participar como expositoras ou patrocinadoras devem procurar o Escritório Regional do Sebrae-SP em Itapeva, responsável por atender a região do Sudoeste Paulista e Alto Vale do Ribeira ou acessar o site e preencher o formulário no link: https://feiradoempreendedor.sebraesp.com.br/seja-um-expositor. Mais informações pelo e-mail [email protected].

“A participação de empresas da nossa região na Feira do Empreendedor é uma grande vitrine. É a chance de mostrar a força dos pequenos negócios do interior paulista para o Brasil, ampliar a rede de contatos, atrair novos clientes e até fechar parcerias estratégicas”, destaca o gerente regional do Sebrae-SP, Wilson Borges.

Há opções para empresas de todos os portes, inclusive microempreendedores individuais (MEIs). “A feira também oferece acesso às principais tendências do mercado, com foco em inovação, tecnologia e sustentabilidade”, complementa Wilson.

Os valores para expositores começam em R$ 1.190,00, para estandes de 2m², com alternativas de tamanhos maiores como 6m², 12m² e 25m². Para empresas que desejam mais liberdade na montagem, há a opção de área livre a partir de 30m².

Além dos estandes, os empresários também podem adquirir cotas de patrocínio, que incluem visibilidade institucional e espaço personalizado. Em 2024, a feira contou com mais de 1.000 expositores, recebeu 102 mil visitantes e movimentou cerca de R$ 45 milhões em negócios.

Entre eles, Leonardo Miranda, que possui uma loja de velas e aromatizantes em Riversul, cuja marca e confecção são próprias. “Participar da Feira do Empreendedor 2024 foi a melhor experiência que já tive como empreendedor. Trouxe visibilidade, credibilidade e abriu portas para novas parcerias e clientes.

Um exemplo marcante foi uma cliente que nos reencontrou nas redes sociais seis meses após o evento e se tornou fiel à marca. Além disso, tive a oportunidade de dar cinco entrevistas durante os quatro dias, o que ajudou a divulgar ainda mais a Conceito Miranda. A feira nos fez enxergar nosso negócio de forma mais profissional e nos motivou a aproveitar ainda mais as oportunidades oferecidas pelo Sebrae-SP”, pondera.

SERVIÇO

‘Feira do Empreendedor 2025’

Data: 15 a 18 de outubro

Horário: das 10h às 20h

Local: São Paulo Expo

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 – Vila Água Funda – São Paulo/SP

Reserva de estandes: https://feiradoempreendedor.sebraesp.com.br/seja-um-expositor ou (15) 99103-1699 ou (15) 3526-6030