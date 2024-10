Feira do Empreendedor 2024 do Sebrae-SP contará com dois expositores do Sudoeste Paulista

Com aromatizantes para ambientes e peças de artesanato, os empreendedores desejam conquistar os mais de 120 mil visitantes esperados na FE24.

A Feira do Empreendedor 2024 (FE24), promovida pelo Sebrae-SP, que ocorrerá de 11 a 14 de outubro no São Paulo Expo, contará com a participação de dois expositores do Sudoeste Paulista.

Fabiana Almeida, de Ribeirão Branco, mostrará a sua arte em palha, e Leonardo Miranda, de Riversul, irá expor seus aromatizantes para ambientes. Juntos, eles representarão 21 municípios que compõem a sede regional do Sebrae-SP no Sudoeste Paulista.

“A participação desses expositores evidencia a diversidade econômica da região. Eles vão mostrar como os pequenos municípios também podem inovar e crescer com o apoio de parcerias estratégicas no maior evento de empreendedorismo da América Latina”, comentou o gerente regional do Sebrae-SP, Wilson Borges.

Perfumes com aroma de sucesso

Durante a pandemia, os irmãos Leonardo e Jéssica Miranda, após muitos meses de testes, em 2021, decidiram empreender, investindo na fabricação de produtos aromatizantes para ambientes. Na época Leonardo fazia velas aromáticas por hobbie e para presentear amigos. Foi quando começaram a questioná-lo sobre produzir para vender.

Vendo a possibilidade de negócio, os irmãos deram início à produção. “Não estava nos nossos planos, mas desde então se tornou o nosso objetivo principal”, confessou Leonardo. Com a aceitação e a procura por seus produtos, no ano seguinte, os sócios lançaram a marca Conceito Miranda e abriram a perfumaria, que hoje trabalha com difusores, sprays para casa, velas aromáticas e lembrancinhas corporativas.

De lá para cá, em meio a dificuldades, mas com muita persistência e visualizando um futuro promissor para a marca, os irmãos contam que o Sebrae-SP foi fundamental para alavancar o seu negócio.

“O Sebrae-SP tem sido de grande ajuda para a nossa marca, abrindo novos horizontes e nos apresentando novos caminhos e possibilidades. A disposição de todos em ajudar o nosso negócio a crescer é notável e temos certeza de que ainda vamos aproveitar muito essas oportunidades. Somos muito gratos à instituição”, frisaram os sócios.

A dupla está estreando na Feira do Empreendedor e colocando grande expectativa quanto à oportunidade de demonstrar seus produtos aos mais de 120 mil visitantes esperados no evento.

“Estamos muito ansiosos e um pouco receosos também, pois além de expor é o nosso primeiro contato pessoal com a Feira. Será uma experiência sem igual na nossa trajetória como empreendedores. A expectativa é alta, temos certeza de que será uma experiência incrível, que nos trará benefícios muito maiores do que vendas e faturamento. Acreditamos que temos muito a melhorar e a FE24 será uma oportunidade para adquirirmos mais experiência, ter novas ideias e expandir o nosso negócio alcançando mais pessoas”, contaram.

Há menos de uma semana para o início do evento, os irmãos estão correndo com a produção e preparando minuciosamente tudo o que irão levar consigo para a FE24.

“Estamos correndo contra o tempo, pois realizamos a nossa inscrição no último momento, a pouco mais de um mês, após sermos convencidos pela equipe do Sebrae-SP da nossa região a participar da feira. A apresentação de nossos produtos será focada no minimalismo, dispondo-os de forma que se destaquem. Também vamos apostar na iluminação, com fitas de led, que servirão para tornar nosso stand mais chamativo que os demais”, apontou Leonardo.

Do ‘lixo’ ao luxo

Fabiana Rosa trabalhava em uma creche como funcionária pública, quando, por problemas de saúde, teve que se afastar do emprego. Nesta época, sem saber ao certo o que fazer, foi apresentada ao artesanato. Desde então são 16 anos dedicados à confecção de artesanato, cuja matéria-prima mais importante é a palha do milho. São peças exclusivas de decoração, as quais têm feito bastante sucesso na região.

Além da confecção de artesanato, Fabiana também é a responsável por uma loja localizada no Terminal Rodoviário de Ribeirão Branco, na qual são expostos trabalhos de 30 artesãos da cidade.

Representando a classe em exposições, Fabiana já participou cinco vezes do Revelando São Paulo. Mesmo com algumas dificuldades, já que na época sua filha tinha apenas dois anos, a artesã encarava os dias de feira na capital com garra e determinação, pois a oportunidade era única para apresentar os trabalhos aos visitantes do país e desta forma gerar renda.

Há alguns anos a empreendedora conheceu o Sebrae-SP, por meio do qual realizou alguns cursos, que foram importantes e estratégicos e a ajudou a empreender de forma correta, a atender melhor os clientes, a precificar os produtos e principalmente a administrar os negócios na cooperativa.

Em 2022, a artesã participou pela primeira vez da Feira do Empreendedor. Ela conta que foi uma grande experiência, na qual pôde expor e mostrar os produtos para milhares de pessoas, inclusive fazendo negócios com o Oriente e que para este ano está com muitas novidades e espera superar as suas expectativas.

“A minha expectativa é que os nossos produtos sejam aceitos, como foi em 2022. Vendemos muitas peças, divulgamos o nosso trabalho e a nossa cidade, além de adquirirmos conhecimento e trocarmos experiências com outros empreendedores. A FE24 deve abrir portas e oportunidades, pois conseguimos atingir o mundo inteiro. Fizemos cliente até do Japão na primeira vez que participamos” contou.

Além da palha do milho, Fabiana e os demais artesãos também se utilizam de taquara, barbante, fios, argila e taboa para confeccionar seus produtos. Peças feitas 100% à mão com estas matérias-primas poderão ser apreciadas e adquiridas pelos visitantes da FE24.

“Iremos levar lindas peças para apresentar ao público da FE24. Teremos artigos de decoração em argila, crochê, barbante e utensílios em taquara e taboa. Também pulseiras de macramê e filtros dos sonhos, que são bastante procurados pelos amantes do artesanato. Levaremos um pouco de cada artesão, pois seria impossível expormos tudo”, revelou Fabiana.

SERVIÇO

Feira do Empreendedor 2024 (FE24)

Data e horário: 11 a 14 de outubro, das 10h às 20h

Local: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda, São Paulo

Informações e inscrições: https://feiradoempreendedor.sebraesp.com.br/

Entrada gratuita

Como chegar: os traslados gratuitos de vans estarão disponíveis em duas estações do metrô ao SP Expo, das 9h30 às 21h30. Estação Santos-Imigrantes (linha verde) – Rua. Engº. Guilherme Winter x Av. Dr. Ricardo Jafet; Estação São Judas (linha azul) – Rua Major Freire (desembarque) x Av. Fagundes Filho (embarque)