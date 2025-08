3ª Edição Feijuca Solidária será no próximo dia 16 de agosto

A tradicional Feijuca Solidária realizada pela Santa Casa de Misericórdia de Itapeva/SP chega à sua 3ª edição com ainda mais sabor e solidariedade! O evento, que já se tornou parte do calendário beneficente da Instituição, será realizado com o objetivo de arrecadar fundos para a aquisição de berços para o setor de Pediatria, proporcionando mais conforto, segurança e acolhimento às nossas crianças em tratamento.

Além de saborear uma deliciosa feijoada preparada com muito carinho, o público também irá apoiar a ação que leva mais conforto aos nossos pequenos pacientes da Santa Casa.

Data do evento: 16/08/2025

Local: Espaço de Eventos Manacá – Itapeva/SP

Valor do ingresso: R$ 140,00 (individual) | R$ 1.800,00 (mesa reservada para 10 pessoas)

Ponto de venda: Administração da Santa Casa – Rua Mário Prandini, 849, Centro – entrada pela Portaria 4, segundo andar

A realização do evento só é possível graças ao apoio essencial de patrocinadores, voluntários e apoiadores, que contribuem com a doação de ingredientes, utensílios e o que for necessário para tornar esse momento especial uma realidade.

A Feijuca Solidária é uma iniciativa da Comissão de Captação de Recursos. A festa une gastronomia, responsabilidade social e mobilização comunitária. A organização convida toda a população a participar, reunir amigos e familiares e fazer parte dessa corrente do bem!

Informações:

Telefone: (15) 3521-9500 – Ramal 9516

E-mail: [email protected]