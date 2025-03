Farmácia Municipal tem novo horário a partir abril: das 07h às 19h

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde informa que a partir do dia 1º de abril, a Farmácia Municipal passará a funcionar das 7h às 19h, de segunda a sábado. E com essa alteração de horário, não haverá mais o funcionamento da Farmácia 24 horas nesse equipamento.

No período das 7h às 19h, os pacientes retirarão os medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), incluindo: Medicamentos de uso contínuo, antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos, antitussígenos, medicamentos controlados, fitoterápicos e outras classes medicamentosas como: insulina, insumos para diabéticos, dietas enterais, suplementos nutricionais, leite 1º semestre (para bebês de até seis meses), requisição para oxigenoterapia domiciliar, medicamentos provenientes de processos administrativos e decisões judiciais, medicamentos adquiridos pelo serviço social e fraldas geriátricas.

A secretaria ressalta que nenhum paciente que passar na urgência e emergência do município ou seja pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou pelo Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva ficará sem atendimento, pois contará com um dispensário de medicamentos dentro da própria UPA, a qual será administrada por um farmacêutico das 19h às 7h.

Lembrando que o estudo técnico realizado para essa ação, trará mais economia com o recurso financeiro do bloco de Assistência Farmacêutica, o qual poderá investir mais em medicamentos. Essa iniciativa também trará a possibilidade de investir ainda mais nas farmácias dos bairros, as quais serão enviados medicamentos controlados e insulina para facilitar o acesso dos usuários e a possibilidade de retirar todos os medicamentos utilizados, próximo à sua residência.

É preciso destacar também que a alteração de horário só ocorrerá na Farmácia Municipal, sendo que a Farmácia de Alto Custo e as Farmácias dos bairros, seguirão o mesmo horário de funcionamento.

A Farmácia Municipal está localizada na Rua: Josino Brisola, 547 – Centro, ao lado da CCE e atrás do prédio que funcionava a Escola Acácio Piedade.