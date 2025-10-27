Palestra especial às mulheres será ministrado na Câmara de Itapeva

A Procuradoria da Mulher de Itapeva convida você para a palestra sobre Outubro Rosa, evento que contará com a presença de profissionais inspiradoras, que abordarão temas sobre saúde, autocuidado e fortalecimento feminino, encerrando o Outubro Rosa com sensibilidade e propósito.
Anote na agenda!
📅 31 de outubro às 19h
📍 Na Câmara Municipal de Itapeva
Uma noite preparada com muito carinho para inspirar, fortalecer e celebrar o valor de ser mulher.
Use este link para fazer sua inscrição e garantir sua participação:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjBze5StaFgL13MI302ahkR6idOMJlukRsc8gxhPcVoVe4bA/viewform
Prevenir é um ato de amor!