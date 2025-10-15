FAIT dá início à Semana Acadêmica de Engenharia com Workshop voltado à Inovação e Sustentabilidade

A Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva (FAIT) deu início, nesta terça-feira (14), à aguardada Semana Acadêmica de Engenharia, com a abertura oficial do Workshop de Engenharia, Tecnologia e Inovação de Itapeva para um Futuro Sustentável, realizada no Salão Nobre da instituição.

O evento é fruto de uma importante parceria entre a Associação Regional dos Engenheiros de Itapeva (ARESPI), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA-SP) e a própria FAIT, contando ainda com o fomento do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) e apoio da Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA (MÚTUA).

O primeiro dia do workshop foi marcado por momentos de inspiração, troca de conhecimentos e reflexões sobre o papel das engenharias na construção de um futuro mais sustentável, com palestras do Chefe da UGI-Itapeva do CREA-SP, Eng. Rafael dos Santos Silva, e do Engenheiro de Telecomunicações e Segurança do Trabalho, Thiago Henrique Ananias Raimundo.

Reunindo mais de 200 pessoas, entre estudantes, profissionais e autoridades da área, a abertura consolidou o compromisso das instituições envolvidas com o desenvolvimento regional e a inovação tecnológica.

Essa foi a primeira etapa de uma semana repleta de atividades voltadas ao fortalecimento da formação acadêmica e à valorização da engenharia como pilar fundamental para o progresso da sociedade.

(Via Arespi)