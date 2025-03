Celebração, informação e inspiração marcaram a 6ª Edição do “Evento do Mês das Mulheres”, no escritório da Dra. Márcia Ribeiro

No último dia 21 de março, o escritório de advocacia da Dra. Márcia Ribeiro promoveu a 6ª edição do evento “Mês das Mulheres”, uma celebração que uniu informação, acolhimento e inspiração em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

O encontro reuniu clientes e amigas em um ambiente acolhedor, pensado especialmente para valorizar o protagonismo feminino. A programação começou com uma palestra esclarecedora sobre os direitos legais das mulheres, abordando temas como garantias trabalhistas, previdenciárias e a Lei Maria da Penha. Em seguida, a energia tomou conta com um animado bingo recheado de prêmios, garantindo diversão e sorrisos.

As participantes também foram convidadas a refletir sobre si mesmas por meio de uma dinâmica de autoconhecimento e autocuidado, reforçando a importância da saúde emocional e do bem-estar feminino. E para tornar a manhã ainda mais especial, todas desfrutaram de um delicioso brunch com doces e salgados cuidadosamente preparados para o evento.

Ao final, cada mulher recebeu brindes personalizados com produtos de autocuidado e beleza — um mimo para lembrar que se cuidar também é um ato de amor-próprio.

Em sua fala, a Dra. Márcia destacou o propósito do evento: “O objetivo do nosso evento é reconhecer e homenagear as mulheres que são dedicadas e competentes. Queremos que todas sintam orgulho de sua feminilidade e entendam que sua força está na sensibilidade.”

Mais do que uma comemoração, a 6ª edição do “Dia das Mulheres” foi um espaço de troca, apoio mútuo e valorização feminina, reafirmando o compromisso da Dra. Márcia Ribeiro com a luta pelos direitos das mulheres e com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.