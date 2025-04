Roda de conversa com Esmeralda Ortiz e apresentação musical do Conservatório de Tatuí movimentam evento literário no Senac Itapetininga

Unidade promove rodas de conversa com autores renomados, vivências musicais e palestras durante a 10ª edição do evento gratuito e aberto à comunidade

O Senac Itapetininga participa da 10ª edição da Semana Senac de Leitura, promovida pelo Senac São Paulo entre os dias 22 e 26 de abril em todo o Estado de São Paulo, com o tema Cultura e convivência: a biblioteca além dos livros. A unidade realiza diversas atrações gratuitas. Roda de conversa com escritora renomada, apresentações musicais e a tradicional Feira de Troca de Livros fazem parte das atividades locais, que convidam o público a refletir sobre cultura, leitura e convivência.

Entre os destaques da programação da unidade estão a roda de conversa com Esmeralda Ortiz, no dia 23 de abril, das 14h às 15h, e a apresentação musical do grupo Move’s, do Conservatório de Tatuí, no dia 22 de abril, às 19h30, no estacionamento do Senac Itapetininga. A apresentação traz influências de países como Noruega, Moçambique, Malawi e Brasil, com um repertório marcado pela diversidade de ritmos e conexões culturais, resultado de um projeto internacional do conservatório. Outra atividade tradicional do evento é a Feira de Troca de Livros, que acontece entre 22 e 26 de abril, das 9h às 20h, permitindo ao público levar um livro e trocá-lo por outro disponível na unidade.

O evento, gratuito e aberto a toda a comunidade, conta com uma programação diversificada — que vai de exposições e palestras a apresentações artísticas e a troca de livros — e propõe expandir o conceito de biblioteca, que, além dos livros, se torna um espaço dinâmico de cultura, convivência e processo coletivo de aprendizagem.

Abertura

A abertura oficial da 10ª Semana Senac de Leitura será no Teatro do Sesi Campinas, no dia 22 de abril (terça-feira), às 15h, e contará com a presença de Lucas Afonso, MC, ator e arte-educador; Luciane Vignolli Muller, escritora, professora, palestrante e membro da Academia Guarulhense de Letras; e Bel Santos Mayer, educadora social e ativista de livros e bibliotecas. O bate-papo será mediado pela jornalista Aurora Salles, que também é docente de Comunicação no Senac Osasco. A abertura será transmitida ao vivo pelo canal oficial do Senac São Paulo no YouTube, e toda a comunidade está convidada a participar online do encontro com o tema “Palavras que inspiram, bibliotecas que transformam”.

De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, mais de 52% da população brasileira é considerada leitora. No entanto, o estudo também revela uma queda no número de leitores nos últimos anos, o que reforça a importância de iniciativas que estimulem a leitura em espaços acessíveis e acolhedores.

“Muito mais do que um lugar de livros, a biblioteca é um espaço de convivência, onde diferentes histórias se cruzam, onde a diversidade é respeitada e onde todo mundo tem voz. É nesse ambiente que o conhecimento ganha vida, de forma coletiva, aberta e inspiradora”, diz Jéssica Franco, bibliotecária e responsável pela biblioteca do Senac Itapetininga.

Destaques da programação do Senac Itapetininga

Apresentação musical com o grupo Move’s (Conservatório de Tatuí)

Data: 22/4/2025

Horário: 19h30

Feira de Troca de Livros

Período: 22 a 26/4/2025

Horário: 9h às 20h

Roda de conversa com Esmeralda Ortiz

Data: 23/4/2025

Horário: 14h às 15h

Para conferir a programação completa e se inscrever, basta acessar o site do evento.

Serviço: 10ª Semana Senac de Leitura

Quando: 22 a 26 de abril

Onde: unidades do Senac São Paulo e on-line

Informações e inscrições:https://eventos.sp.senac.br/evento/10a-semana-senac-de-leitura/

Evento gratuito

Senac Itapetininga

Endereço: Rua Dom Joaquim, 495 – Centro – Itapetininga/SP

Site: www.sp.senac.br/senac-itapetininga