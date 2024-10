Evento do Outubro Rosa no Escritório de Advocacia Márcia Ribeiro é marcado por Conscientização, Saúde e Bem-Estar

Em apoio à campanha Outubro Rosa, o escritório Márcia Ribeiro Advocacia promoveu, no dia 15 de outubro, um evento especial dedicado às suas clientes, com foco na conscientização e cuidados com a saúde da mulher. A iniciativa trouxe duas palestras inspiradoras, com o objetivo de reforçar a importância da prevenção e do autocuidado na rotina de cada participante.

A palestra de abertura foi conduzida por Evellyn Camargo, que abordou o tema da prevenção do câncer de mama, enfatizando a importância de exames periódicos, como o autoexame e a mamografia, e detalhando os principais fatores de risco associados à doença. Evelyn destacou ainda os avanços no diagnóstico precoce e no tratamento, reforçando que a detecção antecipada aumenta significativamente as chances de cura. A palestra foi marcada pela participação ativa das clientes, que trouxeram dúvidas e experiências pessoais, enriquecendo ainda mais o debate.

Em seguida, Lauana Tenoro apresentou uma palestra focada em atividade física e cuidados gerais com a saúde, ressaltando como o exercício regular e uma boa alimentação podem impactar positivamente a saúde e a qualidade de vida. Lauana falou sobre diferentes tipos de atividades adequadas para cada faixa etária, sugerindo práticas acessíveis para o dia a dia. Ela também abordou o impacto do sedentarismo na saúde feminina e como pequenas mudanças de hábito podem trazer grandes benefícios a longo prazo.

Após as palestras, o evento trouxe um momento de descontração para as clientes, que participaram de um bingo divertido, promovendo a integração e o relaxamento entre as convidadas. Para encerrar com chave de ouro, foi servido um lanche com comidas especialmente preparadas, proporcionando um momento de celebração e conexão entre as participantes.

O evento do Outubro Rosa foi um sucesso, reafirmando o compromisso do escritório Márcia Ribeiro Advocacia com a saúde e o bem-estar de suas clientes e oferecendo uma oportunidade para fortalecer os laços entre elas e a equipe. Além do caráter informativo, o encontro promoveu a troca de experiências e destacou a importância do apoio mútuo na luta pela saúde feminina.