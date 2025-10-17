Estamos de Olho, edição 1365 (17/10/2025)

A lei que incomoda

A Câmara descobriu que é fácil bancar o moralista até que a lei atinja alguém próximo. Quando o rigor passou a pesar sobre aliados, o discurso virou “adequação ao STF”. O que antes era ética, agora é excesso. Estamos de olho.

O rigor seletivo

Em Itapeva, o rigor durou pouco. A Câmara, que ampliou a regra do nepotismo, agora corre para reduzi-la. Qual será o motivo?

Adequar ou aliviar?

Sob o pretexto de se alinhar ao STF, a Câmara tenta aliviar o peso da própria canetada. A moralidade foi até o quarto grau, mas voltou correndo pro terceiro.

Retrovisor político

Depois de posar de guardiã da ética, a Câmara agora tenta corrigir o que criou. Chama-se de “ajuste técnico”, mas tem cheiro de arrependimento político.

Da moral à manobra

O veto da prefeita foi derrubado em nome da moralidade. Agora, a Câmara se movimenta para desfazer o próprio discurso. Política é memória curta.

A estrada da espera

A SP-258 conecta o Sudoeste paulista ao Paraná, mas segue pendente há décadas. Frentes Parlamentares se reúnem, promessas surgem, mas acidentes continuam ceifando vidas. É hora de ação concreta.

Vidas perdidas

Quantos acidentes ainda serão necessários para que a duplicação da SP-258 saia do papel? Enquanto outras regiões avançam, Itapeva e cidades vizinhas pagam o preço da demora.

Promessas que matam

A espera já se arrasta há mais de 20 anos. Prazos mudam, investimentos aparecem em outras regiões, e os acidentes seguem contando histórias trágicas.

Entre promessas e perdas

Reuniões, frentes parlamentares e discursos não substituem segurança. A SP-258 precisa sair da fala para o asfalto — vidas dependem disso.

A prioridade ignorada

Enquanto regiões mais ricas avançam, a SP-258 continua na espera. Cada dia de atraso é mais um risco para motoristas e moradores da região.

Caravana 3D?

O vereador Robson Leite lembrou durante a sessão de quinta-feira, dia 16, que o Governador esteve em Itapeva e anunciou a duplicação da SP-258 em três etapas. Essa pauta está há tantos anos sendo debatida, que fomos iludidos mais uma vez que sairia do papel…

Luta pelo IML

Ambos os órgãos estão empenhados em reabrir o IML de Itapeva, o que depende do Governo do Estado. Parece que todos (quase) resolveram agora correr atrás desta demanda, que é tão importante e necessária para Itapeva e região.

Pois é…

A sessão de quinta-feira (16) na Câmara Municipal teve duração de mais de duas horas e não foi debatido sobre a lei do nepotismo. A repercussão nas redes sociais contribuiu para que fosse retirado da pauta? Seguimos de olho…