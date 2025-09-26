Estamos de Olho, edição 1362 (26/09/2025)

Não dá mais para esperar

A Câmara Municipal de Itapeva fez uma moção de apelo ao governador do Estado, reforçando a necessidade urgente da duplicação da SP-258. Um pedido antigo, mas que voltou à pauta (novamente) com mais força após um acidente fatal que comoveu toda a cidade no último final de semana.

A dor de uma perda

A tragédia que tirou a vida de João Dias deu novo peso a essa cobrança. Mais do que estatística, João era presença viva no dia a dia de Itapeva e também nas redes sociais, onde seus vídeos simples e cheios de verdade mostravam o amor pelos animais e a beleza da vida no campo.

João, sempre lembrado

Humilde, carismático e dono de uma alegria contagiante, João conquistava a todos com seu jeito único. Sua partida precoce deixa uma saudade imensa, mas também a certeza de que sua memória seguirá viva. Que descanse em paz.

A volta de uma tradição

Em meio à dor, a cidade também se reencontrou com a emoção: o desfile de 20 de setembro retornou em grande estilo. Um espetáculo que arrancou aplausos e lágrimas, provando que a tradição segue forte e que Itapeva sabe valorizar sua história.

Emocionante

Depois da partida do maestro Jair, a Banda Marcial fez sua primeira apresentação. Foi impossível conter a emoção: cada nota parecia carregar a memória e a saudade do mestre que tanto marcou gerações. Um retorno forte, cheio de significado, que mostrou que sua história segue viva em cada acorde. Foram aplaudidos em pé! Sensacional.

Já podemos ver!

Itapeva está vivendo um tempo de mudanças visíveis. Obras em andamento, novas sinalizações, melhorias na iluminação pública e recapeamentos já dão outro ar às ruas. A cidade parece, enfim, “reviver”. Que esse ritmo continue e traga cada vez mais qualidade de vida para todos.

O impasse do IML

O retorno do IML, tão aguardado, terá que esperar mais um pouco. O processo, que parecia avançar rápido, esbarrou em uma questão burocrática: apenas servidores estaduais, aprovados por concurso, podem atuar no local. Com isso, o município não poderá ceder profissionais já treinados. Agora, resta aguardar o concurso público do Estado para que esse importante serviço volte a funcionar em Itapeva, o que beneficia também a região que não precisa deslocar seus entes queridos para cidades tão longe.

É hoje!

Nesta sexta-feira (26) o Ita News de Ouro irá premiar os destaques de Capão Bonito em uma noite de gala emocionante, o espaço Amandu. Culinária de qualidade, show ao vivo e o principal: a entrega dos troféus e a passagem no tapete vermelho. Um dia aguardado por todos e planejado com muito carinho pela equipe. Que seja um sucesso!