Estamos de Olho, edição 1353 (25/07/2025)

Você sabia? I

Em 2024 na gestão anterior, de março a junho foram gastos R$ 1.389.593,13 em roçada na cidade. No mesmo período deste ano (2025), foram gastos R$ 501.355,12 neste serviço. Ou seja, R$ 888.238,01 de economia somente na roçada.

Você sabia? II

A ex-secretária de Saúde Valéria Machado é prima da prefeita Adriana Duch, por isso, foi exonerada do cargo após a Lei de nepotismo criada pela Câmara de Itapeva. Quem assumiu foi Karen Grube, que esteve como secretária na época da pandemia contra a Covid-19. Duas brilhantes profissionais, que sabem como atuar na saúde municipal e têm bagagem como servidoras.

Você sabia? III

No governo anterior, a mesma Lei, com algumas ressalvas, foi arquivada pelas consideradas manobras políticas. O ex-prefeito tinha primo e irmão como secretários. E o filho da ex-vice-prefeita também era secretário. Aí podia? E no caso dos vereadores, pode ter parente nomeado? Vale para todos?

Você sabia? IV

Que o aluguel de ambulâncias era em média R$ 250 mil por mês, e hoje está na faixa dos R$ 90 mil por mês? Mas isso os politiqueiros não veem, porque é uma questão operacional. O importante mesmo é construir um Cristo Redentor. Prioridades…

Você sabia? V

Que alguns interesses particulares NÃO ATENDIDOS podem estar gerando desconfortos que refletem diretamente em nossa população? A eleição acabou, como disse a prefeita em podcast. Mas parece que alguns vereadores ainda estão usando as sessões de Câmara como palanque político. Visando 2028? Se algum vereador (a) já visa o maior cargo do município no próximo mandato, por que não se candidatou já neste pleito? Vamos com calma, nobres edis, vale lembrar que o passo deve ser do tamanho da própria perna.

Você sabia? VI

Que há uma fila de cirurgias com espera de cerca de 10 anos. Mas, para a Câmara Municipal de Itapeva, agora é possível resolver em apenas 06 meses de mandato.

Você sabia? VII

Que há boatos que tem agente público com o foco de fazer “a prefeita sangrar”. Isso é um comentário grosseiro, baixo e chulo. Essa é a velha e boa política?

O povo fala!

Efeito manada? Vemos muito em redes sociais comentários como “A CIDADE ESTÁ UM CAOS”, “NÃO FEZ NADA ATÉ AGORA”, entre outros. Mas o que, especificamente, está péssimo? O atendimento no Posto de Saúde? As filas no AME? O atendimento dos profissionais? Infelizmente essa é uma situação que atinge toda a nação, não é exclusividade de Itapeva. Cabe aos nossos gestores caminhar de encontro aos anseios da população e anos nossos munícipes, entender que o governo itapevense atual não tem uma varinha mágica que soluciona tudo imediatamente. Principalmente uma fila de cirurgia que se arrasta há anos, para citar apenas um ponto.

7 meses

Este tempo não é suficiente para cada secretário solucionar as demandas referentes às suas pastas. Porém, dá para visualizar o panorama e buscar as alternativas. Vários secretários já estão mostrando a que vieram. Outros ainda não esquentaram a cadeira. Vamos mostrar mais trabalho?

A pressa pelo resultado

O itapevense tem o péssimo hábito que querer soluções a curto prazo e visíveis para atestar que o trabalho está sendo desenvolvido. Um político das antigas já dizia: obra embaixo da terra o povo não vê. Muitas torneiras estão sendo fechadas pela gestão Duch. É preciso paciência e, às vezes, um passo atrás é importante para dar o impulso de três passos à frente.

Venha a nós o vosso reino

É muito difícil encontrar pessoas que pensem nos interesses de toda a comunidade itapevense. Um exemplo: se a sua saúde está bem, ok. Se o outro não foi bem atendido, o problema é dele. Reclamo, mas se tiver oportunidade de furar a fila para ser atendido primeiro, fará sem pensar. Mais uma vez: interesses pessoais são menores do que o bem maior, que é o povo de Itapeva. Reflita as suas ações antes de questionar. Você está fazendo a sua parte?

Para encerrar

A corrupção começa em casa: fura a fila prioritária, estaciona na vaga de idoso rapidinho, pede para a secretária agilizar o seu exame, porque o seu é importante, enfim… Todos nós temos um telhado de vidro. Só não queremos que joguem pedras. Ah, mas jogar no do vizinho…

E uma nota 10

Para a vereadora de Itaberá, Francine Almeida, que conduziu com maestria e sem papas na língua o Podcast FRANcamente com a prefeita de Itapeva Adriana Duch. Fez as perguntas sem filtros e deu a oportunidade de a gestora explicar seu trabalho.