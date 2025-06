Estamos de Olho – Edição 1349 (27/06/2025)

Memórias

Quem se lembra do início do Ita News? Nosso fundador foi corajoso de encarar essa jornada intensa que é o jornalismo. Na época, em versão impressa, o jornal circulava uma vez no mês, computador era luxo e as fotos tiradas em câmera de revelar, ou seja, tinha que torcer para salvar alguma. O ano era 2002.

Memórias II

Com o passar do tempo, algumas facilidades surgiram com a tecnologia e a edição começou a ser semanal. Na sexta-feira, havia fila na saudosa Banca do Rubinho, afinal, o impresso era o meio de comunicação, bem distante ainda do mundo digital. Os fatos dos dias anteriores eram “confirmados” através dos jornais.

Memórias III

Com perseverança, a credibilidade foi chegando e as pessoas confiavam no que estava divulgado nas páginas do jornal. Tantas situações já estamparam capas, infelizmente muitos fatos tristes e marcantes também.

Memórias IV

Eis que surge em determinado momento a coluna “Estamos de Olho”, escrita pelo fundador do jornal Kiko Carli, que abordava temas gerais, mas com foco na política. Polêmico, criativo e diferenciado. Mesmo sem estudar jornalismo, ele se tornou referência na área por sua ousadia em escrever, o que agradava uns, mas outros nem tanto.

Memórias V

Foi com essa ousadia dele que o Ita News, modéstia parte, foi se tornando uma potência no ramo da comunicação e ainda referência no quesito veracidade. Nós recebíamos (e ainda recebemos) mensagens do tipo “é verdade? Estou esperando vocês publicarem”. Inclusive, que satisfação quando acontece!

Seguimos

Vamos ao ponto. Nesta pequena retrospectiva, podemos reforçar o que já dissemos no editorial desta semana. Não somente pelo Ita News, mas pelas demais mídias (as verdadeiras e responsáveis) que também batalham dia a dia para produzir conteúdo e entregar ao leitor notícias relevantes. Não é fácil, mas é prazeroso.

Seguimos II

É o “quarto poder” que dá voz aos que não são ouvidos pelas autoridades, o canal de comunicação do povo que anseia por melhorias, seja a lâmpada queimada no poste ou a cirurgia que não sai há anos. Poder “falar” em nome destas pessoas é a nossa missão, é o nosso dever.

Seguimos III

Parte importante: ser esse canal de comunicação do povo não é nada fácil em cidades “pequenas” como Itapeva, onde as pessoas se conhecem e assim se acham no direito de pautar os conteúdos da imprensa.

Seguimos III

Manter-se em pé diante das trovoadas que o jornalismo muitas vezes nos coloca frente a frente, é um baita desafio, mas é por isso que estamos aqui.

Seguimos IV

Caro leitor, finalizamos o Estamos de Olho desta semana agradecendo a você por nos prestigiar. Graças a sua confiança, podemos seguir informando há 23 anos. Que bom que você está aqui. Obrigado. E para aqueles que, de alguma forma, tentam “filtrar” os conteúdos aqui divulgados, devemos esclarecer que: seguiremos em frente.