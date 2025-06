Estamos de Olho, edição 1348 (20/06/2025)

Dança das cadeiras

Será tudo novo de novo? Dando continuidade ao tema do editorial desta semana, o fato de uma nova secretária na gestão municipal deixou todos em alerta quanto aos próximos passos do Executivo. O que podemos esperar?

Dança das cadeiras II

Esperamos que a primeira mudança seja, de fato, positiva e agregue consideravelmente para a gestão, pois já tivemos experiências um tanto quanto ruins em gestões passadas quando se fala em trocas aliadas a favores políticos. Não que seja esse o caso, mas que a população não tenha surpresas negativas…

Dança das cadeiras III

Quem se lembra de uma gestão anterior que fez, segundo as “más línguas”, diversas trocas de secretariado para se livrar de aberturas de CEIs, de cassações, enfim. Era um “bota casaco, tira casaco” que em alguns momentos não sabíamos quem estava como vereador e quem estava como secretário.

1,5 mi

Por falar em gestão anterior, a polêmica envolvendo o contrato milionário de poda de árvores e roçada dos matos da cidade nos faz lembrar da contratação exorbitante para as luzes de Natal que, além de caríssimo, nem deixou a cidade bonita. E olha que com um milhão e meio de reais dava pra por luz na cidade toda, se bobear! O povo está atento e não aceita mais esse tipo de situação.

Pode pedir!

Se no Fantástico pode pedir música com 3 vezes consecutivas de um gol, aqui nós autorizamos pedir com a quantidade de vezes que o buraco em frente ao Posto Zanforlin se abriu. Alguém sabe quantas já foram?

Pare!

O trânsito do Jardim Maringá é caótico há anos, todos sabemos. Porém, a irresponsabilidade de alguns motoristas tem deixado a situação ainda mais agravada. Nesta semana mais um episódio de colisão foi registrado em um cruzamento. Uma moto atrasou sem respeitar a placa de pare e bateu em outro motociclista. Por pouco a tragédia não foi ainda maior devido ao trânsito intenso do local.

Férias e licença prêmio

Eita! Um decreto publicado na terça-feira (17) no diário oficial de Itapeva dispõe sobre a suspensão do pagamento em pecúnia de férias e licença prêmio dos servidores públicos em 2025. Um assunto polêmico e que gerou o maior burburinho nas redes sociais. Porém, no dia seguinte uma nova decisão foi publicada pelo Executivo revogando os efeitos do decreto. O questionamento que fica é: por que?

Contra a maré?

Decisões impopulares muitas vezes são necessárias, mas quando mexem diretamente com as pessoas se tornam pedras no sapato, seja na área da saúde, educação ou ainda no bolso, como é o caso deste decreto sobre férias e licença prêmio. Ao que parece, algumas medidas adotadas pelo Executivo tem remado contra a maré, especialmente contra os desejos e as expectativas do povo.

Saúde

Um projeto do vereador Dr. Marcelo Poli está dando o que falar. Trata-se de um prazo máximo de espera para a realização de consultas especializadas (30 dias), exames diagnósticos (15 dias) e cirurgias eletivas (60 dias) pelo SUS em Itapeva. O projeto segue para sanção da prefeita. Tem munícipe esperando há anos por procedimentos, será que é possível seguir esses prazos? Bom, o vereador é médico e tem contato diário com as demandas…