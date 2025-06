Estamos de Olho, edição 1346 (06/06/2025)

De olho

Que a prefeita Adriana Duch está sendo observada a todo momento nós já sabemos. Desde o primeiro dia da sua gestão, há uma enorme expectativa sobre seu trabalho frente ao Executivo. Porém, a espera por resultados tem feito com que muitos critiquem a prefeita e sua equipe, cobrando maior agilidade em algumas questões.

De olho II

Por outro lado, há também aqueles que estão no pé dela por oposição política ou para “encher o saco”. Fato é que a prefeita tem que justificar cada passo diariamente. É vídeo pra lá e pra cá, haja paciência!

De olho III

Nesta semana, após seis meses praticamente, a prefeita precisou justificar em suas redes sociais sobre ter escolhido a secretária de saúde Valéria para o cargo. Para quem não viu o vídeo, Valéria é prima de Adriana e então apontaram a escolha como nepotismo. Porém, esse grau de parentesco não caracteriza o nepotismo… haja paciência pra esclarecer cada denúncia também, né?!

Cuide!

Foi liberada a vacina contra a gripe para todas as idades. Nesta época do ano, o aumento de casos é considerável e se tem vacina disponível, devemos prevenir, não é mesmo? Especialmente pensando em nossas crianças e idosos. Cuide de você e dos seus.

Descanso

Os vereadores terão 15 dias de recesso legislativo no mês de julho, o que não ocorria há anos. A notícia não agradou muito a população, que questionou a necessidade da pausa…

Ansiosos

Estamos em busca de notícias sobre a construção do shopping, anunciado no ano passado. Na época, o projeto estava quase que finalizado, em fase de acertar documentação para início das obras. Itapeva merece!

Ansiosos II

Por falar em merecer, aos poucos vamos vendo os passos de evolução da nossa querida Itapevinha. Após a chegada do Mc Donalds e das filas quilométricas para provar o fast Food, já estamos prontos para encarar novas filas para provar o Burger King, que já está com as obras aceleradas. Logo tem inauguração!

Calma lá!

Nos deparamos com muitos comentários nas redes sociais do tipo “preciso o lanche de tal lanchonete local”. Que ótimo! Que continuem consumindo e valorizando o comércio da nossa cidade. Porém, não podemos ignorar o fato de que franquias contribuem para o crescimento da cidade. E tem mais um detalhe importante: tem muita gente que vai ter a oportunidade de experimentar pela primeira vez. Tem público para todos.

Sucesso

Deixamos aqui os parabéns para a empresária Adriana Gioti, que reinaugurou a Mini Money em um espaço amplo e moderno na Avenida Acácio Piedade. Experiência para comandar a loja ela tem de sobra, com 29 anos no comércio. Parabéns e muitas bençãos.