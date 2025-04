Estamos de Olho, edição 1339 (18/04/2025)

QUEIMADAS

Em diversos pontos da cidade, a população tem reclamado das queimadas, que muitas vezes são causadas de forma proposital. Acontece que, em alguns casos, alguém coloca fogo em determinado local imaginando que irá chover, apagar o que for preciso sem causar danos. Mas nem sempre é assim. Isso gera apreensão, desconforto respiratório e riscos para quem mora nas redondezas e até mesmo motoristas que passam pelo lugar. Cuidado!

ESCOLA

O anúncio de que Itapeva terá uma escola Cívico-Militar se espalhou rapidamente nas redes sociais. A EE Jeminiano David Muzel foi a unidade selecionada para se adaptar ao novo modelo. Qual sua opinião?

RECAPE

O vereador Júlio Ataíde agradeceu à prefeita e ao secretário de Obras por realizar o recapeamento no Parque São Jorge. De acordo com o parlamentar, há anos faz solicitações para o local, que finalmente recebeu a benfeitoria.

RECAPE II

Outros pontos da cidade também estão recebendo o recapeamento das ruas, bem como mais serviços de zeladoria urbana. Mas, ao que parece, ainda não é o suficiente para ir de encontro aos anseios de alguns. Em sua opinião, é possível colocar a casa em ordem em pouco mais de três meses, tendo em vista a maneira que foi deixada a cidade anteriormente?

ESPETÁCULO

O musical A Paixão de Cristo 2025 será apresentado nesta sexta-feira na arena da Fait. Nós do Ita News somos colaboradores deste grande espetáculo, que conta a história de Jesus e emociona a população Itapevense há 28 anos. E se podemos dar um spoiler: será emocionante, inesquecível. Se você não tiver a oportunidade de assistir pessoalmente, também será transmitido pelas redes sociais. Parabéns a todos os envolvidos neste grandioso e lindo projeto!

NOVO ÔNIBUS

Itapeva recebeu nesta semana um ônibus escolar por meio do PAC Seleções do Governo Federal, no valor de R$ 436.266,80. Deste montante, o município precisou dar um valor de contrapartida de apenas 1% do valor adquirido. Uma conquista que não é de agora, mas chegou à cidade recentemente e, sem dúvidas, deverá contribuir para a Secretaria de Educação.

SEMANA PESADA

Algumas despedidas ocorridas nesta semana comoveram munícipes de Itapeva e região. Gustavo de Lima, Jardel da Silva, Elaine Goes, independente do motivo que ceifou a vida de cada um, desejamos aos familiares e amigos muita força para enfrentar esse momento tão difícil. Que todos descansem em paz.