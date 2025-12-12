Estamos de Olho, edição 1373 (12/12/2025)

Caso dos monitores

Após a sessão de quinta-feira (11), as Comissões de Legislação, Economia e Educação realizaram reuniões extraordinárias e decidiram encaminhar para votação um projeto que revoga a lei que criou os cargos de monitor de educação básica. A proposta deve ser apreciada em dois turnos já na sessão da próxima segunda-feira.

Voz do povo

O tema gerou forte repercussão negativa ao longo da semana. Grupos de mães que vivenciam a situação diariamente têm manifestado insatisfação e não aceitaram os esclarecimentos apresentados pela Prefeitura e pela Secretaria de Educação. Esse movimento fica evidente nos comentários publicados nas redes sociais, inclusive no vídeo divulgado pela prefeita pouco antes da sessão de quinta-feira.

O que houve?

A situação causa estranhamento porque a criação dos cargos havia sido aprovada pela própria Câmara, as inscrições já estavam abertas e, mesmo assim, surge agora um projeto para revogar toda a iniciativa, um recuo que levantou questionamentos sobre coerência e planejamento.

As mesmas contas da CEI?

A quinta-feira também foi marcada pela votação das contas públicas de 2023 do ex-prefeito Mário Tassinari. Apesar do parecer contrário da Comissão de Economia apresentado na terça (9), o Plenário aprovou as contas por oito votos a cinco.

Na janelinha

O secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab esteve em Itapeva para um evento da Associação Paulista de municípios. Prefeitos e representantes de diversos municípios da 16ª região administrativa estiveram presentes nas apresentações de temas relevantes. O que se viu bastante também foi uma disputa de quem era mais próximo de Kassab.

Show de luzes e emoção

Em clima mais leve, a chegada do Papai Noel encantou Itapeva e lotou a Praça Anchieta. Famílias inteiras acompanharam o acendimento das luzes e a cerimônia que marcou o início das festividades natalinas. A organização surpreendeu positivamente, quem esteve lá viu de perto a alegria das crianças e o entusiasmo generalizado. Parabéns aos envolvidos.

Impecável

A Casa do Papai Noel, instalada na Casa da Cultura, se tornou o destaque do circuito natalino. O cenário criado pelo decorador Juliano Campos impressiona pelo capricho e pelo bom gosto, garantindo fotos lindas para as famílias.

Dois pesos, duas medidas

A Câmara de Itapeva aprovou o PL que cria 15 cargos de Assessor de Gabinete no Legislativo. As novas funções serão preenchidas por cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração. Cada vereador terá então dois assessores, como era anteriormente.

Atentos

Para o fim de semana, a previsão de chuvas fortes e ventos intensos deixa a população em alerta. É importante redobrar a atenção e estar preparado para possíveis ocorrências. Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo número 199.