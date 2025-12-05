Estamos de Olho, edição 1372 (05/12/2025)

Agora vai!

Após anos de idas e vindas, o retorno do IML de Itapeva parece finalmente se confirmar.

Estado e Prefeitura uniram esforços e anunciaram a retomada do funcionamento para janeiro.

A reabertura deve beneficiar os 17 municípios da região, um avanço tão aguardado que trará dignidade e maior conforto aos familiares dos falecidos.

Eleição acabou

Para alguns, porém, parece que não.

Há quem continue vivendo em clima de campanha, insistindo em embates vazios e atitudes pensadas para “agradar a torcida”.

Hora de lembrar: o resultado já foi definido e governar é diferente de disputar.

Eleição nem começou

No extremo oposto, há quem esteja mais preocupado com a próxima eleição do que com o presente.

Faltam três anos: tempo suficiente para entregar trabalho real, não apenas construir narrativas.

Política se faz com ação, não com ansiedade eleitoral.

Greve?

A mobilização anunciada por parte dos caminhoneiros não ganhou força e talvez isso diga muito. Sozinhos, eles carregam o país; parados, pouco muda para quem segue a vida normalmente.

A pergunta que fica é: quem realmente está disposto a ouvi-los antes que parem por necessidade, não por protesto? Qual sua opinião?

Destaque

A primeira edição do Destaque Empresarial celebrou o trabalho de empreendedores e profissionais de Itapeva e região.

Uma noite de gala que reconheceu esforço, coragem e dedicação a setores que sustentam a economia local.

Um passo importante para valorizar quem faz acontecer.

Reconhecimento

Atletas itapevenses brilharam no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2025, em Barueri.

Julio César, Carla Alessandra, Nelson Rodrigues e Gabriel Alefe representaram a cidade com talento e dedicação.

Participar de uma das maiores competições da modalidade na América do Sul é motivo de orgulho e reforça a importância do esporte como transformação social.

Necessário!

A vacinação contra a dengue segue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos nas UBSs do município. Horários: 9h às 11h e 13h às 16h.

Uma ação essencial para prevenir surtos e proteger a comunidade. Informação e consciência ainda são as melhores armas contra doenças evitáveis.

O Natal vai começar!

Com o tema Natal da Família 2025, Itapeva se prepara para prestigiar um final de ano iluminado, segundo divulgado pela Prefeitura. Árvores iluminadas nas rotatórias, casa do Papai Noel, Praça Anchieta Iluminada e decorada, mais luzes no calçadão e na avenida Acácio Piedade. Parte com recurso público, outra com apoio da ACIAI e também de comerciantes. Que seja um final de ano feliz para todos nós!

Dr. Bactéria em Itapeva

O microbiologista Dr. Bactéria esteve em Itapeva participando de um encontro sobre prevenção e boas práticas de higiene, reforçando a importância dos cuidados simples no dia a dia. Parabéns aos dentistas Dr. Alysson Corrêa e Dra. Raquel Hussne e a influencer Maya Hussne pela iniciativa!