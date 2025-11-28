Estamos de Olho, edição 1371 (28/11/2025)

Quem nos representa?

A sessão da Câmara Municipal desta semana expôs, mais uma vez, um problema recorrente: a dificuldade de transformar o plenário em um espaço de debates qualificados. O que deveria ser um ambiente de discussão madura e responsável acabou marcado por discursos frágeis, falta de preparo e manifestações que, em alguns momentos, causaram evidente constrangimento em quem acompanhava.

Mato pra lá, mato pra cá

A cidade vive outro desafio constante: a manutenção de áreas verdes. O mato cresce em ritmo acelerado, e apesar do esforço visível das equipes da Secretaria, a sensação é de que o trabalho nunca acompanha totalmente a demanda. Em uma cidade do porte de Itapeva, esse é um problema que exige reforço nas equipes para evitar o ciclo de “aparar em um ponto e perder o controle em outro”.

Difícil de assistir

Essa situação ultrapassa divergências políticas e alcança um ponto mais sensível: a necessidade de representantes com domínio dos temas, segurança no discurso e compromisso efetivo com o interesse público. Quando a tribuna é usada de forma improvisada, não apenas o debate perde, mas a sociedade também perde.

Transtorno inevitável

A Sabesp também esteve no centro das atenções com uma obra emergencial que deixou os bairros Santa Maria e Bonfiglioli sem abastecimento de água. Caminhões-pipa foram enviados ao local, mas o desconforto dos moradores resultou em protestos e no bloqueio da entrada do bairro. Foi a maneira que os munícipes encontraram de manifestar sua indignação. Difícil é ver pessoas (e até políticos) se aproveitando da situação.

EPIs

Outro episódio que mobilizou a opinião pública foi o acidente envolvendo um servidor público que caiu de uma laje durante o expediente. O caso trouxe à tona discussões sobre segurança no trabalho, uso de equipamentos de proteção e responsabilidades. A informação atual é de que o servidor passa bem após ser socorrido e realizar exames.

Uma foto

Fora da Câmara, o cenário político também ganhou destaque. Uma foto publicada pela prefeita de Itapeva ao lado dos deputados federais Maurício Neves e Simone Marquetto repercutiu bastante. A movimentação ocorreu justamente após o anúncio de que Simone não disputará mais o cargo de deputada nas próximas eleições, o que abriu espaço para interpretações sobre possíveis rearranjos políticos e novas alianças.

Rachou?

No PP de Itapeva, o efeito foi imediato: insatisfação de membros, ruídos internos e até cogitações de saída do partido.

É ela?

As movimentações recentes geraram diversas interpretações e até especulações fora do comum, como a possibilidade de Simone disputar cargos muito além do cenário local. São rumores que mostram o quanto o ambiente político segue dinâmico e, muitas vezes, imprevisível.

O que vem por aí

Entre a instabilidade da tribuna, as movimentações silenciosas dos bastidores e os desafios diários da administração pública, o cidadão acompanha uma semana marcada por contrastes e incertezas. Os próximos capítulos devem trazer novos movimentos e decisões que poderão redefinir alianças e rumos políticos.