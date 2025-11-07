Estamos de Olho, edição 1368 (07/11/2025)

CEI dos Milhões

A Câmara de Itapeva abriu uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar mais de R$ 55 milhões em gastos por dispensa de licitação realizados pela Prefeitura em 2024. O número, por si só, já causa espanto. Tem coisa que some mais rápido que café em reunião…

Comissão montada

A CEI foi autorizada na segunda (3) e, no dia seguinte, já teve sua formação definida: Dr. Marcelo Poli (PL) na presidência, Val Santos (PP) como vice, Tarzan (PP) como relator e os vereadores Ronaldo Coquinho (PL) e Gleyce Dornelas (Novo) como membros. Agora é esperar que o trabalho destes, que em sua maioria são oposição à prefeita.

Transparência

As informações que embasaram a CEI vieram do Portal da Transparência, apontando não só os R$ 55 milhões em dispensas, mas também R$ 6,3 milhões em reconhecimento de dívidas — quase 20 vezes mais que no ano anterior. Com números assim, a planilha da Prefeitura parece mais um filme de ficção do que um balanço contábil. 2024 rendeu…

Luz, câmera… Natal!

Enquanto isso, a Prefeitura de Itapeva deu o pontapé nos preparativos para o Natal 2025, com duas novas licitações publicadas no fim de outubro para a decoração natalina. A prefeita Adriana Duch assinou as portarias e promete mais uma edição do “Natal Iluminado”. O povo merece um final de ano feliz para passear e se divertir com sues familiares e a criançada poderá tirar fotos com o Papai Noel!

Comércio aquecido, esperança acesa

As licitações atendem à Secretaria de Cultura e Turismo, que coordena o projeto. A expectativa é de que a cidade reviva o clima natalino e fortaleça o comércio local. Que o espírito de Natal venha com luzes, mas também com transparência e gestão.

Fora do jogo?

A deputada federal Simone Marquetto anunciou, em Itapetininga, que não será mais candidata a nenhum cargo eletivo. A decisão surpreendeu prefeitos e lideranças da região, cerca de 15 estavam presentes no encontro. Para muitos, a saída de Simone é uma perda considerável: Itapetininga e entorno ficam, mais uma vez, sem uma voz direta em Brasília. Política regional vai sentir falta.

Rodovia do descaso

E por falar em falta, a Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258) continua pedindo socorro. A Câmara de Itapeva aprovou a Moção nº 0063/2025, do vereador Marinho Nishiyama, apelando ao Governo do Estado por melhorias urgentes: sinalização, redutores de velocidade, retornos e, claro, a sonhada duplicação. O pedido é antigo, a resposta é sempre a mesma: “em análise”. Enquanto isso, seguimos desviando dos buracos e das promessas. Oremos.

Noite de Ouro

Mais que um evento, o Ita News de Ouro foi uma celebração de histórias, talentos e conquistas. Profissionais que brilharam ao longo do ano mostraram que o sucesso é feito de esforço, dedicação e amor pelo que se faz.

O Tapete Vermelho

Nada se compara ao momento de pisar no tapete vermelho. O coração acelera, a emoção transborda e o brilho nos olhos revela: todo esforço valeu a pena. O êxtase desse instante é, realmente, a cereja do bolo.

Gratidão que transborda

A palavra é simples, mas carrega o sentimento mais bonito: obrigado! A cada pessoa que acredita, participa e vibra junto, nosso sincero reconhecimento. É a energia de vocês que nos impulsiona a seguir, abençoando o nosso trabalho.

Emoção e Homenagem

A noite ganhou um tom ainda mais especial com o show de Mariana e Mateus e uma homenagem repleta de emoção ao senhor Raul Hussne, um exemplo de vida, trabalho e humanidade. Um tributo mais que merecido.

Até o Ano Que Vem!

E a surpresa final: Paulo Ricardo será a grande atração de 2026! O Olhar 43 e outros grandes sucesso deste artista nacional estarão em nosso palco. Que venha mais um Ita News de Ouro, cheio de glamour, música boa e, claro, histórias que merecem ser celebradas. Até lá.