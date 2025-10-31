Estamos de Olho, edição 1367 (31/10/2025)

Nos Bastidores da Câmara

A sessão da Câmara desta semana foi marcada por discussões importantes sobre o Plano Plurianual (PPA) 2026–2029, o documento que traça o rumo da administração municipal para os próximos quatro anos. O projeto, de autoria da prefeita Adriana Duch, começa a ganhar forma e promete um verdadeiro “mapa” de obras e investimentos para Itapeva. A matéria ainda depende de segunda votação, que deverá ocorrer na próxima segunda.

Primeira Emenda

A Comissão de Economia apresentou a Emenda nº 001, que adiciona ao texto as metas estratégicas para o próximo quadriênio. O foco é promover inclusão social, garantir equilíbrio financeiro e incentivar uma gestão pública mais eficiente e participativa. Também aparecem no radar o desenvolvimento urbano sustentável e o apoio à agricultura familiar — pontos que, se saírem do papel, podem transformar positivamente vários setores da cidade.

Segunda Emenda

Já a Emenda nº 002 detalha uma lista extensa — e ambiciosa — de obras e ações para praticamente todos os cantos do município. Estão previstos desde novas creches, escolas e unidades de saúde, até pavimentação de bairros, construção de praças, arenas esportivas, teatro municipal e até um novo Paço. Tem também espaço para ideias inovadoras, como a criação de uma Usina Fotovoltaica, um Banco de Alimentos e um Centro Especializado para atendimento ao Autismo. Sem esquecer da prometida Unidade de Saúde Animal e do famoso “castramóvel”, que deve reforçar o cuidado com os pets da cidade.

Plano Plurianual: Promessa de grandes entregas

Com o PPA 2026–2029, a administração busca definir suas prioridades e metas — e não são poucas. A expectativa é de que o planejamento traga resultados concretos nas áreas de infraestrutura, educação, saúde e desenvolvimento econômico. Agora, é acompanhar de perto: no papel, Itapeva tem tudo para avançar. Resta saber se o orçamento e a execução seguirão lado a lado. Podemos enxergar progresso à frente?

Empréstimo

O assunto do empréstimo que a prefeitura pretende contratar, voltou a ser debatido na Câmara de Itapeva e teve o apoio do vereador Margarido na tribuna. O vereador lembrou que cidades da região também realizaram empréstimos para colocar a casa em ordem, frisando que outros edis elogiaram Capão Bonito pelo progresso, mas votaram contra o pedido de empréstimo em Itapeva, o que acaba deixando Itapeva para trás.

Sucata

Cabe lembrar que a compra de novos maquinários é necessária, visto que o uso é diário e com o tempo acaba ficando inviável consertar, o custo com manutenções fica altíssimo e o trabalho mais difícil para os servidores. Investimento preciso e que deveria ter apoio dos vereadores que também visam o crescimento da cidade e defendem condições de trabalho adequadas aos servidores públicos.

Brincadeira

Tarzan comentou sobre o “novo modelo de gestão” adotado na administração anterior, de 2021 a 2024, quando cargos de confiança do então prefeito simplesmente autorizaram serviços e deixavam para resolver depois a questão de pagamento, mesmo que sem empenho, sem nota, nada. Parece piada, mas não é…

Ferveu o leite

O clima esquentou na sessão de Câmara do dia 30. A vereadora Gleyce chegou com ferro e fogo e não engoliu sapos não. Começou com um debate com Tarzan que questionou a retirada de assinatura da vereadora para abertura de uma CEI contra a prefeita. E ela não deixou barato. Afinal, houve um desrespeito em relação à profissão de Gleyce, que é repórter.

Ferveu o leite II

Gleyce esclareceu que em reunião de comissão, houve a conversa de abertura de uma CEI para investigação de um caso de saúde. Em resumo, ela declarou: “Eu sempre me declarei independente, toda CEI que entra nesta casa eu assino, a prefeita sabe que não sou base dela”. Segundo ela, foi acordado que seria aberta essa CEI, mas que a vereadora Val teria avisado a prefeita que aconteceria isso e que Gleyce seria a quinta assinatura. “Isso não é verdadeiro, então eu tirei no prazo regimental a minha assinatura sim. Ninguém manda no meu mandato, retirei por livre e espontânea vontade minha assinatura, pois não é assim que se trabalha, se falou, que cumpram”, disse.

Ferveu o leite III

O vereador Margarido entrou em defesa de Gleyce e atacou Tarzan, por criticar a conduta de outros vereadores durante suas falas nesta e em outras sessões. Quem tem teto de vidro…