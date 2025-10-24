Estamos de Olho, edição 1366 (24/10/2025)

A boa colheita vem aí…e de cevada!

O Sindicato Rural de Itapeva, em parceria com FAESP, SENAR-SP e Prefeitura, promove HOJE o Seminário da Cevada no Parque Pilão D’Água. Tema: “Fomentando a cevada na Região Sudoeste Paulista”. Uma excelente oportunidade para os produtores locais aprenderem, trocarem experiências e, quem sabe, abrirem novas portas para o agronegócio regional. Que venham os bons frutos (ou espigas)! Afinal, conhecimento também é colheita.

Estágio na Câmara: boa oportunidade e bom auxílio

A Câmara Municipal abriu o Processo Seletivo nº 01/2025 em parceria com o CIEE. Três vagas: Administração, Direito e cursos técnicos de Informática e áreas correlatas. E o detalhe que chamou atenção: o auxílio-alimentação de R$ 1.250,00. Nada mal para quem está começando, e que sirva de incentivo a outros órgãos públicos valorizarem os jovens dessa forma.

Lira Itapevense: 63 anos de pura emoção

Nesta sexta, 25 de outubro, às 20h, no Teatro Profª Terezinha Silva, o concerto especial da Lira Itapevense promete emocionar. São 63 anos de história, tradição e talento. Um verdadeiro patrimônio cultural da cidade, que sobrevive com arte, música e amor, mesmo quando a cultura, por aqui, nem sempre tem o destaque que merece.

Despedida de um grande nome

Itapeva se despediu de um dos seus grandes escritores e jornalistas, Sebastião Pereira da Costa, o SPC. Um nome respeitado, um talento que ajudou a contar a história da cidade com sensibilidade e olhar crítico. Ficam as palavras, os livros e a saudade.

Voz ativa na Câmara: Moções de Apelo

O presidente da Câmara, vereador Marinho Nishiyama, apresentou duas importantes moções: Moção nº 0060/2025: pede ao Governo do Estado e à Secretaria de Saúde a criação de um centro de referência para cirurgias bariátricas pelo SUS. Moção nº 0061/2025: cobra do presidente do INSS solução imediata para a falta de médico perito em Itapeva. Enquanto os papéis vão e voltam entre gabinetes e repartições, o povo segue esperando. Uma vergonha o itapevense precisar implorar por direitos básicos.

E por falar em esquecimento…

A duplicação da SP-258 parece ter virado lenda urbana. Promessas não faltaram, o que falta mesmo é ação. Será que o Sudoeste Paulista vai ficar de escanteio mais uma vez?

IML: o caso que o Estado não desenrola

Outro assunto esquecido é o IML de Itapeva, que continua sem solução. Enquanto o governo “analisa” e “estuda possibilidades”, famílias vivem o sofrimento de precisar levar seus entes queridos para outras cidades. Um verdadeiro desrespeito com quem já está em luto.

Política local: entre o trabalho e o palanque

Na Câmara, a rotina segue o velho roteiro: alguns vereadores realmente trabalhando em prol da população, outros… testando discursos para 2026. Fica a esperança de que os microfones da Casa de Leis sejam usados mais para propor soluções do que para medir vaidades.