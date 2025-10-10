Estamos de Olho, edição 1364 (10/10/2025)

Homenagens

A Câmara de Itapeva irá homenagear dois cidadãos: Felipe Miranda, que receberá o título de Cidadão Itapevense, e Toninho Loureiro, agraciado com a Comenda Antônio Furquim Pedroso. Duas trajetórias reconhecidas pelo Legislativo Municipal.

Conquista!

Motivo de comemoração! A secretária de Saúde, Karen Grube, tem mostrado que está no caminho certo. A mais nova conquista é a oferta do ultrassom morfológico de 2º trimestre para gestantes de baixo risco na rede pública. Um avanço importante e uma grande vitória para a saúde da mulher em Itapeva!

Que feio!

A Prefeitura vem cuidando bem das praças públicas — roçada, limpeza e iluminação. Porém, o que é consertado em um dia, é destruído no outro. Vândalos arrancam fios, depredam caixas de luz e deixam o espaço às escuras novamente. Difícil entender tamanha falta de respeito com o bem comum.

Nosso dever

Cuidar da cidade é um dever de todos nós. O poder público faz sua parte, mas o cidadão também precisa colaborar. O vandalismo é uma afronta à coletividade. Melhor acreditar que ninguém faria isso de propósito… mas, se faz, precisa repensar o que é viver em comunidade.

Boa vizinhança

O clima entre Executivo e Legislativo parece ter se estabilizado — com algumas exceções, claro. O diálogo vem prevalecendo, e isso é sempre positivo para o andamento da cidade. Aguardemos os próximos capítulos desse tabuleiro político…

Pois é…

Em tempos de redes sociais, as críticas se multiplicam, mas nem sempre com base nos fatos. Muitos compartilham discursos prontos, sem se informar. Antes de criticar, vale checar. Itapeva merece um debate público mais consciente.

Informação é tudo

Sobre o IML, vale esclarecer: os servidores do Instituto Médico Legal são contratados via concurso público do Estado, não do município. Ou seja, a Prefeitura não tem poder para “reativar” o local apenas com capacitação. Informação correta evita injustiças!

Está chegando!

O maior evento de premiação de Itapeva e região vem aí: Ita News de Ouro 2025 promete uma noite de glamour e celebração, destacando quem faz a diferença na cidade. Prepare o traje e o sorriso para brilhar!

De olho!

Um passarinho verde contou que durante o IN Ouro deste ano será anunciada a atração do evento de 2026. O nome ainda é segredo, mas adianto: é sucesso garantido!