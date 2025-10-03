Estamos de Olho, edição 1363 (03/10/2025)

Entre reformas, barulhos e barracos

O calor da polêmica esfriou, mas o fogo ainda arde. A reestruturação escolar em Itapeva deixou de ser o assunto mais quente da cidade… mas segue fumegando. Pais, professores e conselheiros ainda estão na defensiva, mesmo depois dos esclarecimentos da secretária Geni Muzel na Câmara Municipal.

Ninguém nega os fatos

Telhados caindo, cupins tomando conta, infiltrações que mais parecem cachoeiras… E o Tribunal de Contas, há anos, avisando e batendo na mesma tecla. Se não fizer, é omissão. Se fizer, tem polêmica. Fica a interrogação…

O show à parte

Se dentro das escolas citadas na reestruturação falta estrutura, na Câmara sobrou espetáculo. Enquanto a secretária tentava explicar os porquês de terem iniciado os estudos, teve gente interrompendo sua fala — sinal de que falta educação não só nos prédios, mas também em alguns cidadãos.

Espaço de debate ou ringue improvisado?

O que deveria ser uma sessão de esclarecimentos virou palco de brigas pessoais e ataques nada construtivos. Em vez de pensar nos alunos, alguns preferiram brilhar num verdadeiro circo político… Lamentável.

Diálogo

Se o objetivo é melhorar a vida escolar das crianças, não custa lembrar: barulho por barulho, que seja o de máquinas reformando escolas, e não de bate-bocas sem proveito.

No fim das contas

A cidade precisa de escolas seguras, funcionais e acolhedoras. Mas também precisa de adultos que deem exemplo para nossas crianças. Seguiremos acompanhando o desenrolar desta situação, que promete ter muitas páginas ainda pela frente.

Capão Bonito no tapete vermelho

O Ita News de Ouro 2025 foi simplesmente um espetáculo. Uma noite de gala digna para a cidade, com emoção de sobra e muito brilho dos profissionais e comerciantes locais. Palmas para quem faz Capão Bonito crescer, com trabalho e dedicação diária.

Contagem regressiva em Itapeva

Se Capão já brilhou, agora é a vez de Itapeva se preparar para sua noite histórica. Dia 31 de outubro, no Manacá, o Ita News de Ouro promete agitar a cidade. Anote aí: vai ter glamour, emoção e, claro, muitos sorrisos de profissionais que realmente merecem reconhecimento.

Progresso

Nesta sexta-feira (03), mais um famoso fastfood será inaugurado em Itapeva: o Burger King. Novas vagas de emprego e oportunidade especialmente para os jovens. Após o MC Donalds, parece que as portas começaram a se abrir. Que venham mais investimentos assim!