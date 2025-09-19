Estamos de Olho, edição 1361 (19/09/2025)

Parabéns Itapeva

Itapeva chega aos seus 256 anos cheia de histórias para contar e uma programação que abraça a família: tem esporte, música, cultura, teatro e muito mais. Uma agenda digna de comemoração, afinal, não é todo dia que se chega a mais de dois séculos e meio de vida.

Festa grandiosa

E já que estamos falando em festa… não podemos esquecer da Feapi. Importante reforçar: trata-se de um evento particular, não da prefeitura. Mas isso não muda o fato de que a festa é gigante e movimenta a cidade. Parabéns Fábio Macarroni e toda sua equipe pela organização.

Massss…

Como nem tudo são flores. Há sempre os “valentões” que não conseguem apenas se divertir. O vídeo de uma briga após a festa do peão está circulando pelas redes sociais. Uma cena triste e lamentável.

Infelizmente!

Cenas como essas registradas e espalhadas nas redes, infelizmente afastam famílias de comparecerem na festa. Afinal, o medo aumenta sabendo que situações como essa podem acontecer. Uns acabando com a alegria de outros. De fato, uma tristeza!

Cuidado necessário

Enquanto isso, em meio a comemorações, os escorpiões resolveram aparecer com mais frequência. A prefeitura soltou um alerta e não é à toa: picada de escorpião não é piada. A cidade precisa estar atenta, e a população, redobrar cuidados em quintais, terrenos baldios e até dentro de casa. Se for picado, vá imediatamente ao pronto socorro.

Fogo e fumaça

E se não bastasse, temos o drama das queimadas. O tempo seco já está castigando, o ar anda pesado, a garganta arranha… e ainda tem quem ache que é uma boa ideia colocar fogo em mato. Pois bem: o que já está difícil, fica insuportável. A cada foco de incêndio, a saúde da população vai junto com a fumaça. Lamentável.

Oposição política?

Vale sempre a reflexão: ser oposição significa, de fato, ir contra tudo? Se uma ação é positiva para a cidade, não seria mais inteligente apoiar, em vez de remar contra a maré? Afinal, como sempre dizemos, estamos todos no mesmo barco — e ninguém em sã consciência deveria torcer para a embarcação afundar.

Em tempo!

Sim, agora vai! As obras começaram e, segundo o secretário de Obras, Diego Carvalho, a solução adotada para o buraco na Avenida Paulina de Moraes é definitiva. Que desta vez seja realmente o fim desse problema.

Tem mais!

A avenida Acácio Piedade, uma das principais vias de acesso da cidade, também está recebendo recapeamento e zeladoria. Podemos ver o trabalho acontecendo.