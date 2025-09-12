Estamos de Olho, edição 1360 (12/09/2025)

“Na janelinha”…

Tem vereador que não perde a chance de puxar a autoria de uma conquista para si. Basta uma obra ou anúncio e pronto: surge o “pai da criança”. É a velha política do holofote.

Novo secretário

Nestor Renato assume a Secretaria de Agricultura. Conhece o setor e já atuou no cargo, o que é positivo. Agora, o desafio é mostrar resultados concretos e olhar com carinho para a agricultura familiar. Boa sorte — e trabalho.

Aniversário de Itapeva

Quando a Prefeitura divulgou a programação de aniversário, teve gente torcendo o nariz e dizendo que “não tem nada de bom”. Ok, opinião é livre. Mas é bom lembrar: os eventos são gratuitos e sem cifras milionárias — como em muitas cidades.

Festa para todos

Além das atrações culturais e esportivas promovidas pela Prefeitura, vem aí a tradicional Feapi, que é privada. Shows de alto nível, como Bruno e Marrone, devem lotar a arena. Programação para todos os bolsos e gostos.

São Camilo

Moradores do bairro São Camilo têm enviado mensagens à redação. Pedidos de troca de lâmpadas, melhorias em praças e outras demandas já foram encaminhados aos responsáveis. Estamos de olho — e cobrando.

Resposta rápida

Parabéns ao novo secretário Juninho Mancebo. Questionado sobre a falta de iluminação na praça do São Camilo, não enrolou: foi até o local no mesmo dia e a praça está iluminada. Valeu!

Nada está bom?

Parece que não. Em tempos de redes sociais, sempre vai ter quem reclame. Agradar 100% do público? Missão impossível.

7 de Setembro

Entre tantas críticas, um respiro: o desfile na Praça de Eventos foi um momento bonito. Famílias reunidas, crianças correndo, amigos se encontrando. O povo feliz — fazia tempo que não víamos essa cena.

Canal do povo

Nosso WhatsApp está aberto. Crítica, sugestão, reclamação, elogio… tudo vale. O importante é dar voz a quem sente no dia a dia os problemas (e as soluções) de Itapeva.

Técnicos de Enfermagem

Na sessão da Câmara desta quinta (11), destaque para a Moção de Apelo dos vereadores Júnior Guari e Ronaldo Coquinho. A proposta pede que o piso nacional dos técnicos de enfermagem seja incorporado ao salário-base em Itapeva. Reconhecimento merecido — e necessário.

Servidores

Outro pedido do vereador Júnior Guari foi para que o cargo de Oficial de Administração tenha o mesmo patamar salarial do Secretário de Escola.

Mérito e memória

O vereador Thiago Leitão apresentou requerimento de congratulações ao Núcleo do MMDC Legião de 32, representado por Pedro Luiz Mariozi. Homenagem importante a quem preserva a memória histórica e valoriza nossa cidade. Pedro é parceiro de longa data do Ita News — e merece os aplausos.