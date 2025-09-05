Estamos de Olho, edição 1359 (05/09/2025)

7 de Setembro

O desfile cívico de 7 de setembro ganha novo palco neste ano: a Praça de Eventos. Além da presença das autoridades, a expectativa é de um grande público para celebrar a data. Um espaço mais amplo, que deve dar ainda mais vida ao patriotismo itapevense.

20 de Setembro

Quem pediu, pediu… e foi atendido! O desfile do dia 20 de setembro retorna para a tradicional Avenida Acácio Piedade, o cenário mais aguardado pela população. Uma conquista simbólica, mas que mostra sensibilidade em ouvir o desejo da comunidade.

De mãos dadas?

Parece que sim. Os últimos movimentos indicam que executivo e legislativo têm estreitado laços em prol da população. Se for mesmo assim, todos saem ganhando — porque quando a política se alinha, a cidade agradece.

Burger King

É oficial: o Burger King está chegando a Itapeva e a construção segue em ritmo acelerado. Quem passa pela obra já percebe que em breve teremos mais uma opção de fast-food para agitar a cena gastronômica local.

Gigantes em Itapeva

Com McDonald’s consolidado e Burger King prestes a abrir, Itapeva entra de vez no mapa das grandes marcas. Isso não é só sobre hambúrguer: é sobre confiança, investimento e novas oportunidades para a cidade.

Show de bola

Foi sucesso absoluto o encerramento do campeonato rural no último fim de semana. O evento mostrou que o esporte do interior segue mais forte do que nunca, unindo comunidades e reforçando tradições que fazem parte da identidade local.

Saúde em evidência

Na Secretaria de Saúde, Karen Grube vem imprimindo sua marca. Competência e firmeza têm sido as características mais comentadas de sua atuação. Se o ritmo continuar assim, seu nome certamente ficará registrado na história da pasta.

Conquista

O município acaba de receber dois importantes reforços para a rede de saúde: o CAPS Infantil e a Unidade Móvel de Odontologia. Avanços que fazem toda a diferença no dia a dia da população. Afinal, Itapeva merece — e precisa — desse cuidado especial.

Acesso a todos

A Unidade Móvel de Odontologia chega como resposta a uma demanda antiga. Agora, bairros mais afastados e a zona rural terão acesso a atendimentos que antes ficavam restritos ao centro. Um serviço necessário e que chega em boa hora!

Estamos de olho…

Se de um lado há secretários mostrando resultado, de outro parece que alguns ainda nem começaram a jogar o jogo. Ao que tudo indica, algumas cadeiras do executivo podem sim ser trocadas. E, convenhamos, algumas peças precisam ser mexidas mesmo…