Estamos de Olho, edição 1358 (29/08/2025)

Prefeita anuncia o retorno das Bancas e Quiosques: o fato movimentou a cidade nos últimos dias por ser algo muito esperado pelos itapevenses.

Foi publicada a portaria que autoriza abertura de licitação na modalidade Concorrência Eletrônica.

Quatro espaços públicos em praças do município serão concedidos para instalação de bancas de jornais, revistas e quiosques.

Resgate da tradição!

A decisão atende a um antigo pedido da população.

As bancas e quiosques sempre fizeram parte do cotidiano cultural e social da cidade.

Gestão anterior x gestão atual

Os espaços haviam sido retirados pela administração anterior, gerando grande insatisfação popular.

A atual gestão busca reverter a medida, valorizando a história e o comércio local.

Aprovação popular

Moradores comemoraram nas redes sociais a volta dos pontos tradicionais.

A ação é vista como uma vitória da comunidade, que lutou para manter viva essa identidade urbana.

Impactos esperados

Revitalização das praças e incentivo ao uso dos espaços públicos.

Estímulo ao pequeno comércio e geração de empregos.

Fortalecimento do sentimento de pertencimento e da tradição itapevense.

Recurso para a saúde

O deputado federal Maurício Neves destinou emenda parlamentar para a Santa Casa de Itapeva. Um gesto importante diante da constante necessidade de investimentos no hospital que atende não apenas o município, mas toda a região.

19 anos de serviço à população

O 54° Batalhão de Polícia Militar comemorou 19 anos de atuação em Itapeva e cidades vizinhas. Segurança pública é tema sensível, e a presença da corporação fortalece a proteção e a sensação de cuidado com a comunidade.

O Menino do Pão

Chamou atenção na última semana uma denúncia feita ao Conselho Tutelar, que impediu um garoto de continuar vendendo pães nas ruas da cidade. Tema polêmico: de um lado, a proteção da infância; do outro, a comoção popular diante da imagem do menino trabalhador.

O Menino do Pão II

Kauan pediu ajuda no vídeo publicado em suas redes sociais para quem pudesse compartilhar ou comprar os pães. Se você deseja adquirir, entre em contato com a Dani, mãe dele, pelo WhatsApp: (15) 99653-7188.

Feira na Praça de Eventos

Parabéns à administração municipal pela decisão de retornar a feira ao seu espaço de origem. E aplausos também aos feirantes, que capricharam nas barracas e produtos. Um resgate de tradição e valorização da economia local.

Tristeza

Extremamente triste o que aconteceu na empresa de Buri, que teve grande parte destruída por um incêndio. Forças de segurança da região se uniram para sanar a situação. Lamentamos o ocorrido e desejamos forças para os proprietários e funcionários.