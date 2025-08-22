Estamos de Olho, edição 1357 (22/08/2025)

Câmara I

Mais de três horas de sessão de Câmara para a leitura do relatório sobre a CEI da limpeza urbana. Um relatório extenso e minucioso, que, embora tenha indicado irregularidades em alguns quesitos, não pontuou nenhum dano ao erário.

Câmara II

O que será que motivou um munícipe a entrar com o pedido de Comissão Processante para cassação da prefeita Duch após esse relatório da CEI?

Câmara III

As más línguas dizem que a oposição ao governo (e da eleição) talvez estejam por trás da ação do senhor Carivaldo, que deu entrada no pedido. Sem embasamento jurídico e quase sem nexo, o documento foi rejeitado por unanimidade na Câmara e gerou revolta em alguns vereadores.

Câmara IV

Júnior Guari é um dos parlamentares que não deixou passar batido, afinal, o munícipe é filiado ao mesmo partido que o seu. Guari foi enfático ao expor sua opinião e ressaltou que seria o primeiro a votar favorável se algo estivesse errado, mas que neste momento o pedido de Carivaldo é infundado e pode ter sido liderado por grupo de vereadores.

Câmara V

Sem papas na língua, Guari chegou a rasgar sua cópia com o pedido de Comissão Processante. Em determinado momento de sua fala no uso da tribuna, o vereador disse que também almeja a cadeira do Executivo, o que não é surpresa para ninguém, mas que deve respeitar a prefeita enquanto está lá, que, caso tenha interesse, colocará seu nome à disposição ao pleito em 2028.

Até lá

Bom, até lá, vamos trabalhar, não é mesmo? Guari foi sensato ao dizer que vislumbra ser prefeito do município. Diferente de alguns que parecem fazer a tribuna como palanque político… 2028 está longe ainda! Calma lá!

Adesai I

O presidente da Adesai, conhecido como Tonho, esteve na Câmara e fez uso da palavra para contrariar o projeto de lei do vereador Thiago Leitão, o qual prevê isenção de cobrança da zona azul por 15 minutos quando estacionar o carro em locais que têm a taxa.

Adesai II

Tonho apresentou o trabalho realizado pela Adesai há tantos anos, o qual já transformou a vida de inúmeros jovens da nossa cidade, inclusive de vereadores e secretários, que já trabalharam vendendo as famosas folhinhas nas ruas da cidade.

Adesai III

Um tanto quanto emocionado, Tonho questionou Thiago sobre o projeto de lei e falou da dificuldade em manter ordem caso seja aprovada, já que fica inviável vistoriar o horário em que os carros estacionam nas vagas e por quanto tempo ficam ali sem pagar a taxa.

Adesai IV

Thiago relatou que apresentou o projeto baseado em pedidos que recebeu em seu gabinete, não por ter algo contra a instituição.

Adesai V

Os vereadores estão analisando o projeto, que será debatido durante uma sessão. Vamos aguardar os próximos capítulos…

O povo agradece

A antiga Ponte da Barra foi, finalmente, entregue à população. Os munícipes da localidade aguardavam há tanto tempo por essa entrega, que o momento foi marcado por emoção, especialmente pela família da homenageada, Donatília de Oliveira Tomé.

Ponte

Independente de quem iniciou a obra, o importante é que ela foi entregue à população. Um investimento alto de cerca de R$ 3 milhões do Governo do Estado de SP em parceria com o município de Itapeva, o qual beneficiará muita gente. Merece os aplausos.

Quem avisa amigo é

Tentar puxar o tapete do coleguinha para chegar a um lugar almejado nunca foi uma boa escolha. Quem usa desta artimanha para conquistar algo na vida, pode ter certeza que só mostra o seu verdadeiro caráter… Ou a falta dele!