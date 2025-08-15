Estamos de Olho, edição 1356 (15/08/2025)

Zona azul

O vereador Tiago Leitão publicou um vídeo em suas redes sociais pedindo apoio popular para aprovação de um projeto de lei que prevê alteração na zona azul do município. Segundo o PL, haveria uma tolerância de 15 minutos para você fazer algo “rapidinho” sem pagar a folhinha…

Zona azul 2

Quem iria controlar esse tempo de parada do motorista?

Zona azul 3

E se o motorista sair de uma vaga e estacionar em outro, inicia outra parada “rapidinha”?

Zona azul 4

O contrato com a Adesai acabou de ser renovado com a Prefeitura, o que gera 60 oportunidades de emprego para jovens que querem iniciar no mercado de trabalho. O que seria feito com esse contrato e com a garotada que trabalha?

Zona azul 5

Que bom que os vereadores não aprovaram o projeto na sessão desta quinta (14) e pediram um prazo para avaliar o material e ainda conversar com a Adesai. Ação necessária e coerente. Vamos torcer para que o melhor ocorra!

Popular

Tiago é um menino que “caiu na graça do povo” por sua simpatia ao trabalhar como ambulante no semáforo do fórum. Por vezes, tentaram impedi-lo de trabalhar e a comunidade não gostou, abraçou sua causa e lutou para que ele seguisse. Seu trabalho o fez chegar à Câmara Municipal. Mas, neste momento, quem está o orientando? A pergunta é válida pois o natural seria que ele lutasse pelos jovens e por oportunidades de trabalho, não o contrário. Não é?

Podcast

A prefeita Adriana Duch participou de mais um podcast, desta vez com os colegas Cristian e Marcus no Valle de Deus. Uma conversa descontraída sobre vida pessoal, profissional, política e fé. Parabéns pela iniciativa e condução do bate papo com a chefe do Executivo.

Podcast 2

Quem tem fé e acredita que Deus guia os nosso passos, provavelmente se emocionou do trechos da entrevista. Se você quiser assistir, está disponível no canal do YouTube do podcast.

Acabou?

A prefeita disse na entrevista que somente no mês de julho conseguiram terminar de pagar dívidas de gestões anteriores. Tomara que não surja mais algo, pois já está parecendo um Kinder ovo, cheio de surpresas…

Acabou? 2

Ainda segundo Duch, esses acertos necessários impediram o Executivo de realizar ações pontuais e que o povo aguarda. Talvez por isso fique mais difícil visualizar ações neste ano, afinal, o administrativo estava pedindo socorro.