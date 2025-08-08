Estamos de Olho, edição 1355 (08/08/2025)

Adesai

Uma instituição que há mais de 30 anos realiza um trabalho digno com jovens da nossa cidade merece atenção dos nossos governantes. E está acontecendo.

Adesai II

Com união do Executivo e Legislativo foi possível um novo contrato com a associação para a Zona Azul pelos próximos cinco anos, o que irá garantir emprego para 60 jovens vendendo as famosas “folhinhas” de estacionamento.

Cuidado!

Apontar o dedo para o coleguinha é muito mais fácil do que enxergar nossos próprios erros. Então cuidado ao estacionar em vaga proibida ou deixar de colocar a folhinha pra ir em qualquer lugar bem “rapidinho”. Não é legal. E se temos telhado de vidro, não dá pra apontar o dedo no vizinho.

Poucos

Na assinatura do contrato com a Adesai, poucos vereadores estiveram presentes: Robson, Lucinha e Margarido. Os demais também aprovaram na Câmara o novo contrato. Seria interessante estarem juntos também neste momento.

Quem são

Convido você, leitor, a nomear os 15 vereadores agora que está lendo esse texto. E os secretários municipais, você sabe quem são?

Porquê

O motivo da pergunta acima é para refletir se você sabe a quem cobrar quando necessário. Sabe?

Visão limitada?

Lado político é visto claramente em âmbito federal. Falar de Lula x Bolsonaro, por exemplo, acaba com amizades e sabemos quão difícil é debater com qualquer um destes lados. Por que no seu município seria diferente? Ter seu posicionamento pode gerar julgamentos também.

Visão limitada? II

Dito isso, cabe ressaltar que respeitar a opinião do outro ainda é de graça e válido. Principalmente nas redes sociais vemos intolerância para todos os lados.

Pais

O comércio estará aberto nesta sexta e sábado em horário estendido devido ao Dia dos Pais. Prestigie o nosso comércio, presenteie o papai com produtos vendidos aqui.

Pai

Aproveitando para homenagear o fundador do Ita News, Kiko Carli, um paizão do qual nos orgulhamos muito e temos eterna gratidão. Obrigado, PAI.

Ela vem?

Um passarinho verde nos contou que Terezinha da Paulina está de volta como pré-candidata a Deputada Estadual. Já podemos ver um certo movimento nas redes sociais. Será?

Ela vem? II

Terezinha, que já foi deputada por 2 mandatos, chega num momento crucial para a região, que clama por representação na Assembleia Legislativa. Conseguirá a ex-deputada somar apoios políticos por toda a região?