Estamos de Olho, edição 1354 (01/08/2025)

Passos largos

Notícias de grande impacto são as que “crescem os olhos”, podemos dizer desta forma. O anúncio do convênio firmado com a Santa Casa de Itapeva é motivo para comemorar, sim! Nosso hospital é referência na região e merece esse cuidado!

Passos largos II

O novo contrato com a Santa Casa foi possível graças a esforços do Executivo, Legislativo, Ministério Público e gestão da própria Santa Casa. Uma conquista histórica, que irá beneficiar muito a população.

Passos largos III

Os mais de R$ 32 milhões firmados pelo período de 18 meses são para atendimentos de Urgência e Emergência, Nefrologia e Oncologia, além dos Planos Operativos relacionados à realização de exames e cirurgias eletivas.

Ainda tem!

Pois é. Mesmo com números positivos e que irão proporcionar melhor qualidade aos pacientes da Santa Casa, ainda há aqueles que acham um jeito de criticar. O contrato atual tem um adicional de R$ 128 mil mensais. Mas para alguns, é pouco.

É de todos

Comemorar uma conquista coletiva não dói. Pelo contrário, te engrandece como ser humano. Ser oposição política não deve ser equivalente a ser oposição ao povo, jamais. Pode parabenizar os gestores públicos pelo feito, os munícipes estão ganhando.

Muito bem

Por falar em parabéns, a prefeita Adriana Duch, a nova secretária de Saúde Karen Grube e o provedor da Santa Casa Pedro Kasemodel, em vídeo publicado na página da chefe do Executivo, agradeceram à ex-secretária Valéria Machado. “Essa conquista é sua”, disseram. Valéria foi exonerada após a lei criada sobre nepotismo na Câmara. Mas, de acordo com os gestores, ela faz parte da união de forças que viabilizou o contrato.

Tempo

O maior aliado da verdade e da justiça pode ser o tempo? Em algumas situações sim. Somente o tempo pode mostrar a verdade e fazer justiça. Ainda bem que o mundo gira!

Possíveis irregularidades

A CEI da Responsabilidade Fiscal apresentou seu relatório final e apontou indícios de irregularidades da gestão Tassinari. Porém, o relatório recebeu voto divergente de três dos cinco vereadores, que não identificaram irregularidades. O relatório concluiu que houve comprometimento direto do orçamento de 2025, afetando serviços essenciais…

Avisado

Quando dizem “chega de falar da gestão passada” é uma via de mão dupla. Por um lado, deixar para trás é uma boa e necessária opção. Por outro, é difícil ignorar as marcas deixadas pelos anteriores, como o déficit financeiro recebido pela atual gestão desde que assumiu em janeiro de 2025.

Crescimento imobiliário

Grandes obras no setor da construção civil estão por acontecer em todas as direções de Itapeva. Grande probabilidade de geração de emprego e novos moradores para ter a mão de obra necessária para tantas moradias que se criarão. Aguardem!

Em boas mãos

É a impressão que passa o Secretário Diego Carvalho, da pasta de Obras de Itapeva. Sabe tudo e, como poucos, de todos os processos e de todas as situações relacionadas à área.

É só aguardar

Itapeva, em curto prazo de tempo, irá se transformar num verdadeiro canteiro de obras. Pode anotar.

Nota 10

Para o vereador Margarido, um verdadeiro bombeiro dentro da Câmara Municipal, que sabe, como poucos, dialogar e transitar por todos os poderes.

Dia dos pais

Aproveite a próxima semana para valorizar os comerciantes de Itapeva e região e compre o presente do seu papai.

Tradição

Parabéns aos idealizadores da Festa de Sant’Ana, sucesso de público mais uma vez.

Má política

Um toque para os agentes públicos que usam as redes sociais para jogar para a galera: bora trabalhar mais e criticar menos? Ou, ao criticar, informe de forma verdadeira e tenha a humildade de propor a solução. Não dá pra viver só de ilusões e projetos megalomaníacos. Quem paga a conta?