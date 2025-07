Estamos de Olho, edição 1352 (18/07/2025)

Voltou

A Câmara de Itapeva voltou do recesso e, de cara, com uma pauta polêmica: o veto total da prefeita ao projeto que visa vedar a nomeação de parentes de autoridades aos cargos de comissão e secretariado.

Voltou II

Os minutos oferecidos aos vereadores para o uso da palavra são de livre responsabilidade do próprio. Desta forma, pode dizer o que bem entender. Como o foco está na gestão do executivo, naturalmente os comentários da sessão desta última quinta-feira (17) foram direcionados ao secretariado e à prefeita.

Voltou III

Não precisou nem de indireta, as críticas foram diretas mesmo. De forma construtiva ou não, os vereadores argumentaram principalmente sobre o caso da roçada da cidade e medicamentos na farmácia municipal. Segundo a vereadora Áurea, uma das dificuldades tem sido o acesso à informação, pois para falar com a prefeita precisa de agendamento.

Falas dos vereadores:

Tarzan: “Um governo precisa ter coragem de tomar medidas. No governo do Mário choveu dinheiro, é uma outra realidade. Hoje […] mais de 50% dos municípios brasileiros estão quebrados”.

Gleyce: “Limpeza é algo básico. Estava ruim na gestão passada e agora parece que piorou. Eu não poderia vir e ser hipócrita dizendo que na gestão do Mário estava tudo lindo e maravilhoso, mas a gente tinha os contêineres. Eu não me lembro de ter feito alguma reportagem de lixo nesta situação. (Sobre imagens que a vereadora apresentou de insetos como aranha e raros em locais da cidade).

Áurea: “Eu me lembro que a própria prefeita falou o seguinte, que 6 meses era o prazo, se o secretário não desse eficiência ‘tchau’. Mas eu não estou vendo nada disso. Eu estou vendo que continua sem eficiência. Ela é uma pessoa honesta, não podemos dizer que não é, mas não tem habilidade política para administrar Itapeva”.

Ronaldo: “Estamos voltando após o recesso de 15 dias, que não tivemos as sessões ordinárias, mas nós trabalhamos e trabalhamos muito durante esses 15 dias, na fiscalização, no acompanhamento das obras públicas…”

Marcelo Poli: “A gente chegou aqui com uma vontade muito grande de mudar as coisas, uma vontade muito grande de apoiar o Executivo, apoiar os secretários que já haviam sido indicados pela prefeita. A gente chegou muito a fim de fazer uma parceria, de apresentar grandes projetos, de ver celeridade no progresso da cidade. Eu lembro bem do meu primeiro discurso. Hoje, no meu primeiro discurso do segundo semestre, eu chego aqui bem amedrontado. […] é uma vergonha a incapacidade do Executivo de dar uma resposta decente a um requerimento”.

Margarido: “Não é só o buraco, ali vai ter que trocar todos aqueles tubos que estão podres. Vai ser feito concreto armado no local. Estive com o secretário Diego, ele me mostrou o projeto, já está licitado, a empresa já ganhou licitação e vai começar dentro de 10 a 15 dias. O “buraco do Leitão”.

Veto

Em votação única e nominal, o veto da prefeita referente às nomeações de parentes foi rejeitado pela Câmara por 9 votos contrários ao veto contra 4 favoráveis. O presidente Marinho não votou e o Júnior Guari estava ausente.

Pensando

O que seria a habilidade política que Áurea mencionou em sua fala que a prefeita deveria ter? Conchavos políticos? Qual o currículo necessário para poder ser um bom gestor (a) na visão da nobre vereadora?

Dignidade

1.000 famílias terão os imóveis regularizados devido a um convênio da prefeitura com o Itesp. São moradores do Guarizinho, Vila Bom Jesus, Bonfiglioli e Santa Maria. Uma conquista histórica da prefeita Adriana Duch para essas famílias que, de fato, passam a ter a posse de suas terras.

Parabéns

Aos atletas Itapevenses que participaram dos Jogos Regionais 2025. Ótimo trabalho desenvolvido pelo secretário Ronaldo, responsável pela pasta de Esportes de Itapeva.Parabéns pela garra e determinação de todos!