Estamos de Olho, edição 1351 (11/07/2025)

Medicamentos

A vereadora Val Santos é a criadora do projeto de lei que visa fornecer medicamentos do SUS para quem tiver receita particular ou de convênio também. O PL foi aprovado por unanimidade pelos vereadores.

Medicamentos II

Há regras para serem seguidas, não é somente chegar e retirar o medicamento com a receita. Segundo Val, mesmo com receitas particulares ou passando por convênio médico, muitos têm dificuldade em adquirir os medicamentos e acabam não conseguindo seguir o tratamento adequado.

Dá pra ver

A trégua das chuvas auxiliou o pessoal que trabalha na poda de árvores e roçada dos matos da cidade. Podemos concordar que fica difícil manter os quatro cantos da cidade “em dia” nas épocas chuvosas. Se termina de arrumar um lado, já está crescendo do outro e por aí vai. Agora está dando para ver o serviço.

24h

Naturalmente, os cargos mais vigiados de uma cidade são os secretários de educação e saúde. Claro que todas as Secretarias têm suas demandas, como das estradas rurais, obras, de causa animal, enfim. Porém, saúde e educação talvez sejam as mais complicadas de atingir os anseios da população. Em especial, a saúde deve ser a número 1 no ranking.

Pois é

Mudanças acontecem de uma gestão para outra. Quando Tassinari esteve no poder, a farmácia municipal virou 24 horas. Agora na gestão Duch, isso mudou novamente. Em relação a algumas ruas que mudaram o sentido na época de Mário e agora voltaram no sentido anterior. É assim por diante. Quem fica nesse ping pong é o povo, que não sabe se bota o casaco ou tira o casaco.

Mas então

O tópico acima foi para chegar ao pensamento sobre as mudanças de uma gestão para a outra, as quais são totalmente normais. É como se o novo gestor deixasse tudo “com a sua cara”. E está tudo bem… desde que seja em favor do munícipe.

Saúde

E voltando a falar de saúde, no caso de mudanças, há muitos “no pé” da secretária Valéria, principalmente por ser parente da prefeita. Mas você já parou para pensar que, independente de quem estiver neste cargo, não será o suficiente? Digo suficiente para suprir as vontades do povo. Sempre irá desagradar este ou aquele. Afinal, cada um quer resolver o seu problema particular e quando isso não acontece, o responsável pela Pasta vira alvo.

…

A coluna Estamos de olho na Câmara segue estacionada, aguardando os parlamentares retornarem do recesso na próxima semana.

Nota 10

Uma salva de palmas aos atletas Itapevenses que estão fazendo bonito nos Jogos Regionais, representando nossa cidade. Parabéns e boa sorte nos próximos confrontos!