Estamos de Olho – Críticas são construtivas, desde que não sejam ofensivas (04/07/2025)

15 dias

Bom, nesta semana não teremos o Estamos de Olho na Câmara, afinal, a Casa de Leis entrou em recesso de 15 dias, o que foi bastante criticado pelos munícipes, mesmo com justificativa do presidente em relação aos funcionários que conduzem as sessões.

15 dias II

Entende-se que o recesso é para as sessões e não para o trabalho dos vereadores, o qual pode continuar normalmente fiscalizando a cidade, em contato com o munícipe. Ou não?

Respeito

Oposição existe em qualquer área da vida, mais forte ainda no mundo político. Críticas são construtivas, desde que não sejam ofensivas. Pensando nisso, embora você pense diferente ou não aceite a conduta da prefeita, do vice ou dos vereadores, por exemplo, ainda há a necessidade de respeitá-los enquanto autoridade no município.

Respeito II

As redes sociais tiraram o medo das pessoas de dizer “o que vem na cabeça”. Se o pensamento for publicado de forma anônima, fica ainda mais fácil. Já percebeu? Mas o famoso “internet é terra sem lei” não é bem assim. Mesmo que com charges ou memes, é preciso respeitar para ser respeitado.

SOS

Temos recebido em nossa redação diversas denúncias de locais que precisam de manutenção urgente pela cidade, principalmente em estradas da zona rural, como divulgamos da Várzea e de acesso à Apae. É interessante que, por meio das matérias, tais informações cheguem de forma mais rápida aos responsáveis. Sendo assim, deixamos o espaço aberto para que os secretários de suas respectivas pastas se manifestem quando acharem necessário, inclusive para dar um retorno ao povo.

Ele vem?

No final do ano passado, fomos surpreendidos com a notícia de que Itapeva seria contemplado com um shopping, administrado pelos empresários do grupo Cofesa. A obra teria previsão de iniciar em poucos meses, porém, até o momento não ouvimos mais nada sobre o assunto. Será que teremos esse presente?

Enquete

Surpreendentemente, mas nem tanto, Dr. Marcelo Poli foi o vereador que mais recebeu votos na enquete feita pelo Ita News no Facebook, a qual perguntava qual dos 15 vereadores se destacou mais nestes seis primeiros meses. Poli foi o mais votado nas eleições e parece que tem agradado seus eleitores.

Enquete

Sem surpresas neste caso, a resposta “nenhum” da enquete foi a que mais recebeu votos. A verdade é que, infelizmente, muitos munícipes não sabem nem quem são os 15 vereadores. Você lembra os nomes?

Primor!

A nova edição da revista Prime está um primor! Fina, elegante e sincera. As páginas trazem conteúdos de saúde das mais diversas áreas com profissionais capacitados e requisitados em seus ramos. Um trabalho impecável que merece sua atenção. Boa leitura!