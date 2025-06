Estamos de Olho, edição 1347 (13/06/2025)

Banho

Um chuveiro que deu o que falar! Parece que foi instalado um chuveiro no gabinete da prefeita de Itapeva, o que gerou comentários dos politiqueiros de plantão. O objetivo da instalação não sabemos, mas seria esse um motivo de ‘discussão’?

Albergue

A mudança do albergue municipal está levantando questionamentos. Segunda a secretária Fernanda, o novo local será no centro da cidade. Mas alguns comentários já surgiram nas redes sociais com a preocupação de os arredores se tornarem pontos de usuários, uma “Cracolândia”.

Parabéns

A garotada de Itapeva fez bonito nos jogos escolares do Estado, o JEESP. Diversas modalidades se destacaram, levando o nome da cidade a nível estadual. Parabéns!

Novo radar

“Tá ruim, mas tá bom”? Nessa linha de pensamento, eis que surge um novo radar na Alameda Toledo Ribas, local que vem sendo debatido desde o ano passado devido a alteração de mão dupla para simples e depois voltando a ser dupla. Devido ao tráfego intenso e risco de acidentes, um radar foi colocado na descida. Esperamos que contribua para maior segurança de pedestres e condutores.

Boa!

Itapeva terá um mutirão de negociação em parceria com a CDHU, para que munícipes que estão com problemas financeiros possam regularizar seus débitos evitando de perder a casa. Uma ótima notícia para a população.

É ela

A ex-vereadora Débora Marcondes esteve na Casa de Leis para uma palestra e comprovou que deixou saudades. Vereadores e colegas da advogada publicaram sobre a visita. Polêmica e enfática, Débora é lembrada por sua postura singular enquanto vereadora. Já dizia a dupla Simone e Simaria: “Quando o mel é bom, a abelha sempre volta”… Será?

Quem não é visto…

Não é lembrado! Fato esse que podemos associar a festa de premiação mais aguardada do ano, uma noite de gala incrível no Ita News de Ouro. Lembre-se, estar entre os melhores é sinal de credibilidade e te faz ser lembrado pelo consumidor!

Eita

Por falar em saudades, parece que alguns nomes da atual Câmara não deixarão saudades nos munícipes. Pelo que vemos em comentários, tem gente que já se arrependeu de do voto depositado…

Eita II

Política é assim mesmo, o que sempre gera controvérsias: eleger novos nomes (uma incógnita se será bom ou não) ou reeleger algum nome já conhecido (as famosas figurinhas carimbadas).

Menos é mais

Como diz o famoso chef de cozinha Henrique Fogaça, menos é mais e pensando desta maneira, o melhor é seguir fazendo o simples, mas bem feito, sem deixar de lado o “tômpero” que dá sabor à vida! Talvez a maneira de se destacar em meio à multidão seja fazendo o simples que você sabe fazer de melhor, com um toque de ousadia. Você merece ser lembrado!