Estamos de Olho, edição 1345 (30/05/2025)

30 mi

A Câmara rejeitou o projeto da prefeita Adriana Duch para a contratação do empréstimo de 30 milhões, o qual seria pago em dez anos pelo município. A chefe do Executivo justificou em suas redes sociais e entrevistas o objetivo com o empréstimo, voltado a renovação da frota de veículos diversos, os quais estão sucateados. Por outro lado, a maior parte dos vereadores foi desfavorável a medida, alegando que há outras maneiras de resolver o problema sem gerar a dívida.

16 mi

Em contrapartida ao empréstimo, a Secretaria de Finanças apresentou audiência pública com saldo positivo nos quatro primeiros meses de gestão: 16 milhões entre receitas e despesas, o que dá uma tranquilidade inicial. Tal número é possível devido as entradas de recursos com impostos como o IPTU e IPVA.

Homenagem

A Lira Itapevense fará neste sábado (31) uma belíssima homenagem às mães, fechando o mês delas. A apresentação acontece a partir das 20h no Teatro de Bolso. Sem dúvidas, será emocionante, como sempre. Prestigie!

Papa

O Bispo da Diocese de Itapeva teve a oportunidade de conhecer o novo Papa, Leão XV. Dom Eduardo Malaspina está na Itália com um grupo de peregrinos. Na oportunidade, o Bispo disse que pediu a benção do Santo Papa para a nossa região.

Esporte

Parabéns aos atletas de Itapeva que estão representando o município em diversos campeonatos. Vôlei, basquete, futebol, futsal, cada um em sua categoria levando o nome da cidade em altos níveis de competições. Um parabéns também ao secretário Ronaldo pelo incentivo aos jovens que estão participando!

Cautela!

Motivo para ficar feliz, mas com cautela. A Santa Casa divulgou em seu boletim do último dia 29, que não tem pacientes internados suspeitos ou positivos para Dengue, nem de Itapeva e nem da região. Não é por isso que devemos ou podemos relaxar nos cuidados! Continue fazendo sua parte, cuidando de sua casa e sua família.

Gelou!

As temperaturas caíram drasticamente nesta semana, o que preocupa a todos pelo aumento dos casos de gripe e doenças respiratórias. Além disso, pessoas em situação de rua sofrem muito nesta época. O município está fazendo abordagem destas pessoas no período noturno. Se você tem roupas ou cobertores que já não usa mais, também pode contribuir.