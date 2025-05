Estamos de Olho, edição 1344 (23/05/2025)

1,5 mi

A polêmica ao redor do contrato emergencial de um milhão e meio para roçada e poda de árvores em Itapeva levou a abertura de uma CEI na Câmara. A prefeita apareceu nas redes sociais e se colocou à disposição, junto de sua equipe, para qualquer esclarecimento. Ela também frisou que a licitação para o serviço está em andamento, por isso o contrato seria sido feito de forma emergencial.

1,5 mi (II)

Os vereadores que forem designados para apurar os documentos do tal contrato, deverão fazer um relatório detalhado sobre tudo, para que seja apreciado pelos demais vereadores. Nos anos e governos anteriores pudemos acompanhar diversas CEIs, que acabaram em pizza (rs).

1,5 mi (III)

Pelas páginas da prefeitura o trabalho de roçada e poda vem sendo realizado e comprovado nas publicações. Aguardemos os próximos capítulos…

Mulher!

Os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher tomaram posse para o biênio 2025-2027, em reunião realizada no gabinete da prefeita com a secretária de Desenvolvimento Social. Parabéns aos novos membros, que o trabalho seja realizado com comprometimento e dedicação.

Parabéns!

Deixamos aqui nossos parabéns a todos os envolvidos na realização do festival de música Vai Dar Louvor, que emocionou o público presente no último sábado. 14 finalistas se apresentaram com suas músicas autorais, sendo 5 os premiados. Um grande evento que reuniu os compositores, amigos e familiares com um só propósito: louvar a Deus.

E mais festa!

Para quem gosta das festas na Praça Anchieta, vem aí o Arraiá do Nhô Bentuca nos dias 5 a 8 de junho. As tradicionais barracas de doces e salgados terão a renda revertida para as instituições da cidade.

Saúde

A Santa Casa ter divulgado um comunicado sobre estar sobrecarregada, devido a alta demanda de casos de gripe, deixou a população aflita, naturalmente. Porém, não é só em Itapeva, o aumento de casos é geral nas cidades.

Saúde II

Não somente em Itapeva, mas outras cidades estão também ampliando o cronograma de vacinação para abranger mais munícipes. Ou seja, não é brincadeira! E o cuidado precisa ser ainda maior com nossos idosos e crianças. Cuide dos seus!