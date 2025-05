Estamos de Olho, edição 1343 (16/05/2025)

Governador

Autoridades de Itapeva e região marcaram presença na visita do Governador do Estado de SP, Tarcísio de Freitas, que esteve no salão nobre da Fait acompanhado de sua esposa Cristiane. Na oportunidades, muitos pedidos foram protocolados para as cidades da 16ª Região Administrativa.

Governador II

Durante a visita, os vereadores Itapevenses Marcelo Poli e Val Santos protocolaram dois projetos sociais: a Casa de Apoio a Gestante e a Casa de Apoio ao Paciente com Câncer, que visam oferecer ao paciente conforto, assistência e evitar o deslocamento para aéreas de mais difícil acesso.

Governador III

Entrega oficial do trecho urbano duplicado na SP-258, anúncio de melhorias para a Santa Casa como leitos de UTI neonatal, 65 milhões em convênios com prefeituras da região, entre outros anúncios feitos pelo Governador durante sua visita em Itapeva com a abertura da Caravana 3D. A expectativa é grande para ver tudo efetivamente em andamento!

As árvores

A polêmica da retirada de árvores na Praça Anchieta tomou conta das redes sociais nesta semana e, mesmo com a nota oficial da Prefeitura, os comentaristas políticos não aceitaram muito bem! Alguns questionam a dificuldade em fazer a retirada de árvores quando precisam perto de suas residências, por exemplo. A nota oficial do Executivo você pode ler nas páginas desta edição.

Até quando?

Um adolescente foi detido pela Polícia Militar furtando a Casas Bahia nesta semana. Um local de grande movimento e visibilidade, mesmo que a noite, loja de grande porte com sistema de segurança e monitoramento, mas nada disso impediu a ação do indivíduo. Porém, menor de idade, que saiu tranquilamente da delegacia com seu responsável.

Ele vem!

É oficial, o Burger King está, de fato, se instalando em Itapeva. Após a tão esperada chegada do Mc Donalds, não demorou muito para que seu concorrente direto Burger King viesse também. Pelo que se sabe, a expectativa é que a inauguração ocorra em meados de agosto deste ano. Independente de qual lanche é melhor, ver grandes empresas acompanhando o desenvolvimento da cidade é muito bom! Que venham mais grandes redes!