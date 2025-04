Estamos de Olho, Edição 1340 (25/04/2025)

PALMAS!

Emocionante. Assim podemos definir a apresentação da Paixão de Cristo 2025, que contou a história de Jesus Cristo em suas sessões na Arena Fait. Sob comando do professor Andrei Müzel, há 28 anos o espetáculo reúne artistas locais neste grandioso projeto, que teve mais de mil pessoas por dia prestigiando. Parabéns!

NA PAZ

Ao que parece, o clima entre o Executivo e Legislativo segue harmonioso. Vemos postagens de agradecimentos por parte de vereadores para serviços realizados pelas Secretarias Municipais, reuniões e viagens dos parlamentares junto a prefeita e/ou secretários. Aparentemente, tudo fluindo em ordem. Para o desenvolvimento de Itapeva, é ótimo manter um relacionamento saudável para que projetos tenham andamento e beneficiem a população. Que siga assim!

INFORMAÇÃO

Assim como o presidente decretou luto oficial de 7 dias no país, aqui em Itapeva a prefeita decretou luto oficial de 3 dias em razão ao falecimento do Papa Francisco. Fato é que a publicação virou um “auê” nas redes sociais, causado por pessoas que não se atentam a procurar do que se trata o assunto e questionaram se os serviços públicos iriam fechar, emendar o feriado. Luto oficial não é para folgar, é um sinal de respeito pelo falecimento de alguém, assim as bandeiras do Paço Municipal ficam hasteadas em homenagem.

DONOS DA VERDADE

Por falar em redes sociais, chega a ser engraçado (além de ser irritante) o quanto as pessoas têm certeza de que estão sempre certas. Seja lá qual for o assunto, os comentaristas de plantão tem algo a dizer sobre tudo. Tem comentário sem pé nem cabeça, que chega a embrulhar o estômago…

ESPORTE

Os campeonatos da cidade estão movimentando os esportistas de plantão, como a Copa Cidade de Futsal e o Campeonato Rural. Mas, infelizmente, não vemos mais um grande envolvimento, inscrições de equipes e movimentação das torcidas como antigamente. O que mudou?

ESPORTE II

Será que voltaremos a ver as quadras da cidade, como a CCE, lotadas novamente, como víamos na Copa Tv Tem de futsal, por exemplo? A torcida precisava chegar cedo para conseguir um lugar bom e assistir aos jogos. Era emoção pura!

RUAS

Em um post recente, uma munícipe questionou a mudança de sentido na rua Alameda Toledo Ribas, na Vila Santana, que estava como mão única e voltou a ser mão dupla em um trecho. Porém, na imagem é possível visualizar um ônibus com dificuldade para virar a esquina por um carro estar parado, aguardando o semáforo abrir, à frente da faixa correta em que deveria ter parado, ignorando também a faixa de pedestres. Neste caso, o problema é a rua ou o motorista?