Estamos de Olho, edição 1337 (04/04/2025)

HOMENAGEM

A Câmara de Itapeva concedeu o título de cidadão Itapevense ao Deputado Estadual Vitão do Cachorrão, o qual foi entregue nesta quinta-feira, dia 4, em sessão solene. Vitão tem destinado recursos para Itapeva em diversas áreas, motivo pelo qual motivou a homenagem. Parabéns!

AGRADECIMENTO

Uma semana atrás, o vereador Itapevense Júnior Guari publicou em suas redes sociais agradecendo ao deputado Vitão do Cachorrão por destinar R$ 300 mil para a construção de um velório no Guarizinho e pavimentação com lajotas na Amarela Velha, bairros onde o vereador tem sua maior concentração de votos. A população é quem ganha!

A FORÇA DELAS

Luciane Pacheco é a nova superintendente da Santa Casa de Itapeva. O anúncio foi feito nesta semana, com a presença dos membros da diretoria, diretoria médica, gerentes de departamentos e colaboradores. Uma grande responsabilidade para a gestora! Boa sorte!

FENÔMENO

Parabenizamos na edição anterior o Prof. Gretz pela palestra realizada em Itapeva em prol a Comunidade Terapêutica Mãe da Vida, mas soubemos nesta semana que foram vendidos mais de 1.000 ingressos para o evento. Merece mais uma vez os parabéns por arrastar essa multidão em benefício à instituição.

CRESCIMENTO

A Fait agora é o Centro Universitário UniGrupoFAEF de Itapeva, um grande marco para a instituição, pois novos cursos poderão ser ofertados para a população. Além disso, significa também desenvolvimento para a cidade, já que muitos estudantes virão para cá.

VISITA

A prefeita Coronel Duch recebeu em seu gabinete a deputada federal Simone Marquetto, a qual visitou o Jardim Maringá, Diocese de Itapeva, Apae, Lar Vicentino, Santa Casa de Misericórdia e assistiu à palestra do professor Gretz.

VISITA II

Simone Marquetto, ex-prefeita de Itapetininga e atual deputada federal, é uma das responsáveis, dizem os políticos de plantão, pela candidatura da Coronel Duch. As duas fizeram e fazem história em seus respectivos municípios, mostrando a força da mulher na política.

TEMPO

Duch está em seu primeiro mandato, não havia antes ocupado cargo público e pegou a cidade abandonada, visivelmente, não é mesmo? É válido dizer que ela fez história, sendo eleita a primeira mulher como prefeita em Itapeva. Em relação ao mandato, ainda há muito o que mostrar. Aguardemos…

DEZ ANOS

Que honra poder comemorar os dez anos de Ita News de Ouro em Itapeva. Um projeto criado por nosso pai, Kiko Carli, que rendeu tantos frutos e expandiu para as cidades vizinhas. Nossa eterna gratidão a todos que confiam em nosso trabalho. Nos encontramos no dia 31 de outubro para mais uma grandiosa festa neste ano!