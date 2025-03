Estamos de Olho, edição 1336 (28/03/2025)

FENÔMENO

O Prof. Gretz fez uma palestra nesta semana em prol da Comunidade Mãe da Vida e arrastou uma multidão para prestigiar e compartilhar seus conhecimentos. Segundo participantes, o encontro foi enriquecedor, além de beneficiar um projeto tão importante. Parabéns professor e grande amigo!

TODO CUIDADO PARECE POUCO

COVID, Dengue, Mão-Pé-Boca, entre outros… Parece quase impossível “driblar” todos esses vírus que estão espalhados por todos os lados.

TODO CUIDADO PARECE POUCO II

A Secretaria de Saúde de Itapeva emitiu uma nota oficial sobre os casos de mão-pé-boca nas escolas municipais. 129 crianças foram contaminadas até o momento. Se seu filho (a) apresentar sintomas, siga as orientações e não o leve para a aula. A matéria está nesta edição com os cuidados necessários.

TODO CUIDADO PARECE POUCO III

A Dengue também é outra preocupação em todos os lugares. Em Itapeva, 106 munícipes já testaram positivo para a doença somente neste ano. Os números são alarmantes. Você tem cuidado do seu quintal? É responsabilidade de todos nós!

REFIS

Os vereadores aprovaram, após um mês e meio de discussões, o projeto do Refis, programa de recuperação de crédito do município, que oferece opções de parcelamento e redução de juros para acertar suas dívidas. Agora, o projeto volta para a Prefeitura, para que seja sancionado pela prefeita e o povo possa então iniciar os parcelamentos.

TOMA LÁ, DÁ CÁ

Vereadores estão protagonizando embates afiados na Casa de Leis, o que tem movimentado os grupos políticos e os politiqueiros de plantão. Já percebeu que as pessoas não gostam de ficar “em paz”? Parece que gostam de ver o circo pegando fogo…

É A VERDADE

Isso nos faz lembrar de quando o Ita News iniciou lá em 2002, quando o meio de comunicação era, de fato, o jornal impresso e nem sonhávamos ainda com as redes sociais. Então, as bancas de jornais formavam filas para ler os impressos, principalmente quando acontecia alguma tragédia, infelizmente.

EITA, SAUDADE!

Esse #tbt nos deixou nostálgicos. Que saudade do jornal impresso. Quem teve a oportunidade de ler informações no papel, sabe quão prazeroso era folhear as páginas e “devorar” as notícias. Hoje, com tristeza, vemos que muitas vezes só leem os títulos e, no máximo, o primeiro parágrafo. Pois é, saudades…

AGORA VAI?

A prefeita Coronel Duch recebeu nesta semana a visita da deputada Simone Marquetto. Ao que parece, as duas são bem amigas, inclusive Simone deu apoio a campanha de Duch no ano passado. Será que desta vez Itapeva será lembrada pelo Governo Federal? Infelizmente, muitos políticos “de passagem” buscam votos da nossa região e depois desaparecem. Esperamos que essa realidade mude…

EM PAUTA

Nova Campina, atualmente comandada pelo amigo Júnior da Saúde, foi destaque em um evento do Estado de SP e recebeu uma premiação no Programa Alfabetiza Juntos SP. Resultado de um trabalho que vem sendo feito com amor pelos gestores da cidade vizinha. Parabéns!