Estamos de Olho, edição 1335 (21/03/2025)

ESTRANHO, PORÉM LEGAL

O assunto da semana foi a questão de cachorros congelados dentro de freezer na Vila São Camilo. O tema foi exposto como uma bomba no primeiro momento, porém ao serem ouvidas todas as partes, parece que o assunto foi esclarecido. O local destinado a essa operação estava dentro das normativas da Vigilância Sanitária, inclusive de responsabilidade de tal órgão, separado do atendimento público. A gana pelo “quanto pior, melhor” está fazendo com que muita gente deixe de analisar os fatos antes de formar opinião.

TODO ANO

A história se repete, mais uma vez vemos ruas e ruas sendo dilaceradas por empreiteiras da Sabesp para realização de serviços, plausíveis sim, porém sem planejamento algum, ao que parece. A demora em recapear o local cortado é grande, trazendo riscos de acidentes, se chove então, a situação fica mais crítica e quando é feito o recape. A população sofre com as consequências. É preciso que na finalização dos serviços, algum fiscal municipal se faça presente para que o serviço seja de excelência.

FRACASSO

Desde a última eleição nacional e estadual, quantas vezes vimos a visita de uma comissão do Governo Estadual, ou visitas de deputados a 16ª Região Administrativa, talvez dê para contar em uma mão. Nos faltou quem vestisse de fato a camisa de nossa região e fosse bater na porta daqueles que detém o poder e a verba para contemplar o Sudoeste Paulista. O que vimos ultimamente e que parece estar se repetindo é uma histeria bairrista, e encenação e pouca ação, busca de recursos, projetos que impactam a vida do cidadão, de fato. Esse ano com os novos governos em nossa região aguardemos, sejam prefeitos ou vereadores, representantes que vão à luta e não se prendam a questões primárias, ou novamente veremos paraquedistas levando nossos votos e nos entregando migalhas como grandes feitos.

BOA NOTÍCIA!

Nota 10 para a primeira feira do livro a ser realizada em Itapeva, uma iniciativa mais do que bem-vinda. Em tempos de redes sociais que os jovens, principalmente, não tem o costume de ler, esse é o primeiro passo para quem sabe despertar o prazer de outrora e desta forma, começar a nascer uma geração mais consciente, não imediatista, mas que sabe pesquisar, analisar e escolher o que é bom e não o que parece bom. Em outras palavras, não julgar o livro pela capa. Para quem não é acostumado, o começo de um livro geralmente é meio conturbado, mas depois empolga pelo enredo e geralmente tem um ápice e deixa ao leitor um gosto de quero mais. Espero não estar falando apenas de livro!

FALA, VEREADOR

Iniciamos a coluna “Fala, Vereador” para mostrar alguns trabalhos que vêm sendo realizados e/ou propostos pelos parlamentares desta gestão, que iniciou em janeiro. Mas parece que alguns ainda não se movimentaram muito. Dizem que o ano inicia após o Carnaval, que já passou também. E então?

HOMENAGEM

Parabéns às mulheres homenageadas pela Câmara Municipal na última sexta-feira, pelo Dia Internacional da Mulher. Todas são merecedoras e foram bem representadas pelas escolhidas. Uma noite especial e repleta de emoções!

DIFÍCIL

Que o meio político é um tanto quanto conturbado todos já sabemos, mas envolver vida particular, família e sua história por desafetos políticos é algo que fica difícil entender. Tal atitude pode destruir famílias e adoecer pessoas. Pense nisso.

TERRA SEM LEI

A tal da rede social é uma verdadeira arma nas mãos de quem não tem filtro e bom senso, podemos dizer. O poder dado àqueles que têm em mãos uma tela (seja computador, tablet, celular, enfim) é enorme e pode tomar proporções irreversíveis. Cuidado.

TEMPO

Gestores públicos que já atuaram em novas administrações dizem que leva cerca de um ano para “colocar a casa em ordem”, especialmente quando a bagunça deixada é maior do que a esperada. Até o momento, temos observado nas redes sociais uma boa parte da população descontente com o “prazo” de resolução dos problemas da cidade. Por outro lado, parte defensora que vê a necessidade em dar tempo ao tempo, pois a cidade estava abandonada. Qual sua opinião?

ACORDA!

Tem muitas pessoas achando que a Dengue é brincadeira. Os casos estão aumentando mais a cada dia e você pode fazer a diferença. Cuidar da sua própria casa, do seu quintal, é de sua responsabilidade. Em Buri, por exemplo, um óbito foi registrado e outro aguarda resultado de exame para confirmar ou descartar. Acorde! Cuide de sua família! Os casos não acontecem “só com os outros”. Antes que a situação perca o controle, vamos fazer a nossa parte!