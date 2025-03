Estamos de Olho, edição 1334 (14/03/2025)

EXIGENTES

Somos e temos o dever de ser exigentes com nossos representantes, mas será que sabemos ao certo quais as prerrogativas de cada um? Vemos a população criticando vereador por não trazer empresas para Itapeva, mas esse é o papel do vereador? Se cobramos nossos representantes, também precisamos de uma autocritica para fazer a cobrança devida!

RECHAÇADO

O pedido de Thiago Leitão para retomar a mão dupla na Alameda Toledo Ribas foi rechaçado pela grande maioria dos internautas, que comentaram

na matéria publicada no Facebook do Ita News. Em sua maioria, elogiaram a mão única no local, com a observação que o trânsito só deveria mudar de direção: ao invés de descer, deveria subir. Ao que parece o vereador não procurou a opinião dos cidadãos, principalmente dos moradores da via.

PEGOU MAL

Houve ainda quem relatou ter visto o vereador acessando a rua na contramão e que o pedido seria para benefício próprio. Ao que percebemos nosso

jovem vereador ainda precisa frear os impulsos da juventude. Precisa lembrar que apesar de ser eleito exatamente pelo seu jeito junto ao público nas

ruas, ao ser eleito o “sarrafo subiu” e agora virou vidraça e principalmente tem uma responsabilidade grande que é representar o povo em geral.

FOI O TEMPO

Criticar por criticar, a tática de tempos a traz não influencia mais o cidadão. Há quem interessa as ininterruptas críticas a gestão da Cel Duch em Itapeva? Há duas vertentes perceptíveis, daqueles que esperavam uma “boquinha” no Paço Municipal e daqueles com ressentimentos políticos pela derrota nas urnas. Está ficando nítido que há uma ação coordenada em alguns momentos para criticar, o problema é que o tiro tem saído pela

culatra, afinal, estão ficando mais em descrédito do que atingindo o objetivo.

TRÂNSITO

Estamos vendo o quanto de bicicletas motorizadas estão nas ruas de Itapeva, muitas delas sendo pilotadas por adolescentes, sem equipamentos de segurança ou respeito a regras de trânsito. É necessário que nossas autoridades tomem alguma atitude para evitar que nosso trânsito se torne uma terra sem lei, ou pior ainda, que uma tragédia ocorra devido a irresponsabilidade, de todos em geral, autoridades, pais e usuários dessas máquinas que não respeitam, sinalização, semáforos ou preferenciais.

PEGANDO FOGO

Durante os últimos dias foram registrados diversos focos de incêndio em Itapeva, um deles ao lado de um posto de saúde. A irresponsabilidade e insensibilidade de quem promove queimadas deve ser punida exemplarmente, afinal, os danos causados por essa prática são diversos, prejudicam o meio ambiente, a saúde, a segurança de diversas formas como a possibilidade de acidentes devido a fumaça e a invasão de animais peçonhentos em casas próximas ao local incendiado. Estejamos atentos para denunciar os autores desse crime.

RELEMBRANDO

O que houve com a proposta da Zona Franca de Itapeva? Uma proposta que visava fomentar a economia de toda a região, valorizando a matéria prima do sudoeste paulista, contando com a mão de obra abundante que existe e com auxílio do desenvolvimento tecnológico através da UNESP. Qual o vereador, e aí sim, esse é um de seus desígnios, que acampará essa ideia?

VALEU!

Agradecemos aos colegas do jornal No Alvo, que fizeram uma bela homenagem ao nosso fundador, Kiko Carli. Daniel, um dos proprietários do veículo, foi funcionário do Ita News de longa data e o respeito permanece desde então. Obrigado pela lembrança, pelas palavras e por engrandecer o trabalho do nosso pai, que para nós é motivo de muito orgulho.