Estamos de Olho, edição 1333 (07/03/2025)

DIVIDIU OPINIÕES

As imagens da prefeita Cel Duch ajudando na recolha dos entulhos deixados nas calçadas da cidade dividiram opiniões. Alguns criticaram a atitude como marketing e que teria sido eleita para governar um município e não para recolher entulhos. Outros por sua vez, elogiaram a atitude da chefe do Executivo, dizendo que seria uma forma de sentir, de fato, como está a situação e que a ação seria até mesmo uma forma de incentivar os trabalhadores que estão responsáveis pela recolha, bem como os próprios munícipes. Qual sua opinião?

É DE CARREIRA

Para quem conhece a prefeita dos tempos de PM, sabe que a mulher sempre foi de colocar a “mão na massa”, que procurava sempre estar à frente daquilo que era proposto. Deve ser por isso que os primeiros que se posicionaram a favor da prefeita nesse episódio foram justamente militares da ativa e da reserva.

CASA DE FERREIRO…

… espeto de pau! O ditado popular é usado para explanar algo como o que vemos na Câmara Municipal de Itapeva, onde diversos vereadores se pronunciam preocupados com a situação mente quando existem pessoas capacitadas para buscar a solução.

HERANÇA

Muitas vezes a herança é algo bom, porém, a que a prefeita de Itapeva recebeu não foi nada agradável, fora as contas a pagar que ficaram, ainda tem a questão das ambulâncias do SAMU, ao menos quatro delas estão “retidas” em uma oficina por falta de pagamento, o que assusta é que foram enviadas

para conserto sem orçamento previsto para tal. Puro amadorismo!

CANTOU A BOLA

Que a população vai cobrar os representantes públicos, isso é fato, porém, causa estranheza que alguns vereadores estão bem efusivos em criticar a gestão atual que não tem nem 90 dias de governo. Diante desta realidade, o vereador Roberto Comeron falou que sabe que os vereadores estão querendo mostrar serviço, mas lembrava aos edis que a prefeita acabou de assumir e sabe como é difícil esse primeiro momento de governo. Deixou

claro que das duas uma: ou é ânsia de mostrar trabalho ou simplesmente revanchismo de quem apoiou outro candidato. Realmente!

da dengue, porém, quem der uma olhada no espelho d’água em frente ao prédio do Poder Legislativo, logo vê que aquela água está parada há dias lá. Desta forma, como está sendo orientado até pelos próprios vereadores, vamos dar uma olhadinha no quintal de casa?

PREVENÇÃO

A vereadora Gleyce Dornelas está pedindo para que seja regulamentada a utilização da represa Pilão D’Água. De acordo com ela, o espaço continuaria aberto a população, no entanto, seria proibido o acesso a água. O pedido seria uma forma de dar amparo a Guarda Civil Municipal para retirar quem estiver na água. A medida seria para evitar mortes por afogamento, como todo ano é registrado no local, infelizmente.

FOCO

O vereador Marcelo Poli está focado em buscar políticas públicas para combater a mortalidade infantil. Por diversas vezes, o médico abordou o assunto na Câmara e está atrás de dados para entender a situação do assunto. O comprometimento em uma causa que pode evitar o sofrimento de muitas famílias deve ser abraçado por todos, principalmente quando existem pessoas capacitadas para buscar a solução.

PREOCUPANTE

Tempo seco, calor forte e imprudência ou ignorância mesmo, mas as queimadas voltaram a castigar parte de Itapeva. Quem está por trás disso? Qual a necessidade? Que nossa população esteja em alerta e denuncie quando ver alguém ateando fogo em área de mata. Além dos problemas respiratórios, as queimadas também fazem com que animais peçonhentos fujam para áreas residenciais e provoquem acidentes graves. Vamos nos unir contra aqueles que não tem um pingo de consciência. Queimada é crime!

MULHER

Amanhã, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Gostaríamos de deixar aqui nossos parabéns a todas que merecem tal título e tanto lutam para garantir e manter seu espaço na sociedade. Donas de casa, empresárias, empreendedoras, professoras, profissionais liberais, médicas, garis, mães, filhas, esposas, entre tantas outras nomenclaturas que nos fazem ser gratos por vocês existirem. Não só hoje, mas válido para todos os dias: Feliz Dia da Mulher!