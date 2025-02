Estamos de Olho, edição 1332 (28/02/2025)

UNIDOS DO PAÇO MUNICIPAL

Na última segunda-feira, dia 24, a Câmara Municipal de Itapeva recebeu uma audiência pública sobre a situação financeira do município. Chamou a atenção foi a presença quase que total dos secretários da atual gestão. Ao que parece, nesse início de governo, existe Harmonia, ou seja, entrosamento entre líder e liderados, é torcer que isso seja um bom Enredo para a nossa sonhada Evolução.

NO EMBALO…

Outra pessoa que se fez presente na audiência pública foi o ex-prefeito Mário Tassinari, a coragem de aparecer em uma sessão aonde estava sendo apontado o déficit financeiro deixado por sua gestão é admirável, afinal, sua sucessora está pronta para uma das mais famosas marchinhas de Carnaval, “Me dá um dinheiro aí”, pois ao assumir de fato, descobriu que a única marchinha a não ser cantada hoje é, “Cidade maravilhosa”.

ACORDA MARIA BONITA

Acorda e vai virar o pneu, a lata, a garrafa. Acorda seu João, dona Maria, eu, você, todos nós. A Dengue é uma realidade que está não batendo a porta, mas sim já nas casas, terrenos e enchendo hospitais. Vamos nos conscientizar, Dengue nem em fantasia e abram alas para os agentes da Saúde, essa luta é de todos.

GRATA SURPRESA

Mostrando a que veio, o vereador Dr. Marcelo Poli já vem sendo avaliado positivamente. Apesar de estar em início de mandato, Poli se mostra comprometido e atuante em causas essenciais. Ainda é cedo, mas há de se considerar que nesse ritmo, logo se consolidará como uma forte liderança política do município, com um bônus de ter sido o vereador mais votado.

PREOCUPANTE

Estamos vendo novos casos de Covid-19 surgindo, em nossa região a cidade de Buri já vive um surto da doença. E o mais preocupante, coincidentemente os casos começam a aparecer próximo ao Carnaval. Será que nossas autoridades, mais uma vez vão abdicar dos cuidados, visando o monetário enquanto há vidas em risco? Isso era para ser uma preocupação em esfera municipal, estadual e federal. Aguardemos!

HOJE NÃO, HOJE NÃO

Para quem conhece essa frase, aguardemos que não seja completada com a famosa, “hoje sim”, pois estamos vendo obras de recapeamento por diversos pontos de Itapeva, então esperamos que a Sabesp não venha a realizar obras como de costume onde acabaram de colocar asfalto novo.

PILATOS

Tem vereador bancando Pilatos e lavando as mãos quanto à situação da saúde em Itapeva, porém, está claro que isso é algo que não é de hoje que vem ocorrendo. As alianças políticas talvez fizeram com que alguns fechassem os olhos para o que estava ocorrendo, mas muitas coisas que hoje estão sendo questionadas poderiam ser diferentes se houvesse um Legislativo que não barganhasse na gestão anterior. Não é?

PIADA?

Há a informação de que foi realizada uma licitação para a questão da iluminação pública em Itapeva e que a empresa que venceu teria lançado uma carta de oferta de R$ 290 mil. Esse valor é bem abaixo do que se imaginava, será que atenderá de fato o que o município precisa? Só para comparar, o Natal Iluminado de 2023 custou cerca de R$ 1 milhão aos cofres públicos. Estamos de Olho!